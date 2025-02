Autofahrer zahlen mehr für Kfz-Versicherungen

Erst das Olivenöl, dann die Stromrechnung, jetzt der Kfz-Versicherungsschein: Eine neue Welle von Preissteigerungen hat Millionen deutscher Verbraucherinnen und Verbraucher erreicht. Nun trifft es die Autofahrer: Wie aus einer Umfrage des Online-Portals Verivox hervorgeht, müssen 86 Prozent aller Fahrzeughalter höhere Versicherungsbeiträge bezahlen, und das, obwohl viele von ihnen keinen Unfall zu vermelden hatten und treue Kunden sind. Auch von versteckten Preiserhöhungen ist die Rede.

Vollkaskoversicherte: 70 Prozent von Preiserhöhungen betroffen

Zu der Erkenntnis gelangte Verivox über eine Studie des Marktforschungsinstituts Innofact. Dieses kontaktierte Mitte Januar rund 1000 Fahrzeughalter im Alter zwischen 18 und 69 Jahren. Ergebnis: 70 Prozent aller Fahrzeughalter mit Vollkaskoversicherung meldeten eine Preiserhöhung. Bei den Autobesitzern mit gesetzlich vorgeschriebener Haftpflichtversicherung muss etwa jeder Zweite mehr bezahlen (52 Prozent) als im vergangenen Jahr.

Neben den Preiserhöhungen sind den Experten zwei unschöne Punkte aufgefallen. Erstens: Bei besonders vielen Autofahrern (20 Prozent) sind die Beiträge nicht gesunken, obwohl sie hätten sinken müssen. Verivox-Geschäftsführer Wolfgang Schütz erklärt: „Wer ein Jahr lang unfallfrei fährt, steigt in der Schadenfreiheitsklasse und bekommt dadurch eigentlich einen höheren Rabatt angerechnet.“ Wird dieser Rabatt nicht weitergegeben, ist im Prinzip der Preis gestiegen – eine Teuerung, die der Fahrzeughalter nur auf den zweiten Blick erkennt.

Müssen langjährige Kfz-Versicherte ebenfalls mehr bezahlen?

Zweitens wurden treue Kundinnen und Kunden von den Versicherern kaum verschont. So sind Fahrzeughalter mit zehnjähriger Mitgliedschaft oder länger beinahe genauso von Preiserhöhungen betroffen (83 Prozent), wie Autofahrer, die erst seit etwa einem Jahr versichert sind (82 Prozent). Nur acht Prozent aller Umfrageteilnehmer gaben an, für ihre Kfz-Versicherung weniger als im Vorjahr bezahlen zu müssen.

Die großen Kfz-Versicherer wie Allianz, HUK und Co. begründen die Erhöhung mit gestiegenen Kosten für Ersatzteile und höheren Gebühren für Werkstattkosten – allen voran den Stundensätzen. Dies setze den Bilanzen zu, was über höhere Versicherungsbeiträge ausgeglichen wird – bereits zum zweiten Jahr in Folge. Laut Wolfgang Schütz ist das nicht das Ende vom Lied: „Erste Versicherer haben bereits weitere Prämienerhöhungen angekündigt“.

GDV-Chef: Früher waren Ersatzteile und Werkstattkosten viel günstiger

Offenbar kommen die deutschen Kfz-Versicherer immer mehr ins Trudeln. So berechnete der Gesamtverband der Versicherer (GDV) für 2023 einen Gesamtverlust von drei Milliarden Euro, für 2024 war ein zwei Milliarden-Verlust geschätzt worden. GDV-Geschäftsführer Jörg Asmussen beklagt, dass die Reparaturbranche in viel stärkerem Maße von der allgemeinen Inflation betroffen sei. „2023 kostete ein durchschnittlicher Sachschaden in der Kfz-Haftpflichtversicherung eines Pkw etwa 4000 Euro. 2013 waren es noch 2.500 Euro“, berichtet Asmussen.

Autoversicherung zu teuer: Das können Fahrzeughalter tun

Wer ein Auto besitzt und nun unzufrieden ist, dem empfiehlt die Verbraucherzentrale: „Schauen Sie nach, wann sich Ihre Versicherung automatisch verlängern würde, und kümmern Sie sich rechtzeitig um einen Preisvergleich“. Für Haftpflichtversicherungen zählt in erster Linie der Preis, da sich die Leistungen kaum unterscheiden würden. Bei Teilkasko- und Vollkaskoversicherungen hingegen seien die Leistungsunterschiede enorm. Die Webseiten der Verbraucherzentrale und Stiftung Warentest bieten hierfür zuverlässige Empfehlungen. Was sofort getan werden kann: überprüfen, ob die jährliche Fahrleistung zu hoch angegeben ist und aktualisieren. Dies könne den Preis senken, empfiehlt Verifox-Chef Schütz.