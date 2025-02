SPD-Spitzenkandidat knüpft Abnehmpläne an Wahlergebnis

Bayerns SPD-Spitzenkandidat Carsten Träger will sich im Wahlkampf-Endspurt noch einmal kräftig anstrengen – auch mit Blick auf die Waage. Der Fürther Bundestagsabgeordnete möchte in Kilogramm so viel abnehmen, wie die bayerische SPD am Sonntag in Prozent an Zweitstimmen einfährt. «Ich strebe nach wie vor 20 an», sagte er auf Anfrage. «Das wird hart genug.»

Ursprünglich hatte der 51-Jährige in den sozialen Medien 25 Kilo weniger und 25 Prozent der Wählerstimmen angekündigt. Das werde gerade ein bisschen schwer erreichbar – bei beiden Zielen, gab er zu. Bisher habe er etwa zehn Kilo abgenommen. «Das ist gut, aber es muss natürlich noch deutlich mehr werden.» Das gilt aus seiner Sicht wohl auch für die SPD in Bayern, die in jüngsten Umfragen im Freistaat ebenfalls bei etwa zehn Prozent verharrt.

Diät zu Jahresanfang begonnen

Mehrere Medien hatten zuvor über Trägers Wette berichtet, die er auf seinem Facebook-Account angekündigt hatte. Mit der Diät habe er am 1. Januar begonnen, sagte Träger. «Ich bin ja einfach dick, muss man sagen.» Aber das sei er nicht immer gewesen und deshalb wolle er wieder schlanker werden – und zwar über den Wahlkampf hinaus. Auf seinem Facebook-Account zeigen Videos, wie er Salat schnippelt oder Gewichte stemmt.

Ob die Aktion Wählerstimmen bringen werde, da sei er sich nicht sicher, sagt Träger. «Aber mehr Aufmerksamkeit schon. Viele Leute sprechen mich tatsächlich darauf an.»