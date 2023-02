Papst feiert Messe in Kinshasa 

Schon Stunden vor Beginn machen sich Hunderttausende Gläubige auf den Weg. Der Gottesdienst auf einem Flughafengelände in Kinshasa gilt als einer der Höhepunkte auf der Reise des Papstes.

Bei einer großen Messe in Kinshasa mit mehr als einer Million Menschen hat Papst Franziskus für ein Ende der Gewalt auf dem afrikanischen Kontinent gebetet. Er ermunterte die Leute, "Missionare des Friedens" zu sein und "mit allen zusammenzuarbeiten, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen und die Ränke des Hasses zu zerschlagen". Das sagte er bei seiner Predigt am Mittwoch in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Dort war das Oberhaupt der Katholiken am Dienstag gelandet und euphorisch empfangen worden.

Am Mittwoch strömten schon Stunden vor Beginn des Gottesdienstes Hunderttausende Gläubige zum Militärflughafen N'Dolo und stimmten sich singend und tanzend auf die Feier ein. Viele Frauen trugen Kleider aus Stoffen, auf denen Franziskus abgebildet war. Die Behörden teilten zu Beginn des Gottesdienstes mit, dass mehr als eine Million Leute auf das Flughafengelände gekommen waren. Dies sollte einer der Höhepunkte sein bei der Reise des Papstes in den Kongo und den Südsudan, wohin Franziskus am Freitag weiterreist.

Beide Länder werden immer wieder durch blutige Konflikte und Anschläge erschüttert. Franziskus hofft auf ein Ende der Gewalt. "Möge es ein günstiger Augenblick für dich sein, der du dich in diesem Land Christ nennst, aber Gewalttaten begehst; zu dir sagt der Herr: "Leg die Waffen nieder, und nimm Erbarmen an."", predigte der 86-Jährige.

Am Mittwochnachmittag standen für den Papst dann Begegnungen mit Gewaltopfern aus dem Osten des Landes und mit Mitarbeitern von Hilfsorganisationen auf dem Programm.

(dpa)