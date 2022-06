Kirche

17:23 Uhr

Will Papst Franziskus als Oberhaupt der Kirche zurücktreten?

Plus Ende August will der gesundheitlich angeschlagene Franziskus neue Kardinäle ernennen. Er nimmt so Einfluss auf die Wahl eines Nachfolgers. Tritt auch er zurück?

Am 27. August wird Papst Franziskus 21 neue Kardinäle ernennen oder „kreieren“, wie es im katholischen Jargon heißt. Diese Entscheidung hat Spekulationen über einen bevorstehenden Rücktritt des Papstes beflügelt. Wieder einmal, muss man hinzufügen. Der 85 Jahre alte Franziskus ist gesundheitlich seit einiger Zeit nicht mehr in bester Form. Und nun tun sich einige Fragen zu Entscheidungen seinerseits auf.

