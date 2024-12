Deutschland schiebt ab: Das Kirchenasyl ist nicht mehr heilig

Ein wenig wie eine Festung ist das Gebäude schon. Baumhohe Mauern, verschlossen von schweren Türen, dahinter Dutzende Räume, verteilt auf endlos erscheinende Gänge in mehreren Flügeln: Im Kloster Ottobeuren kann man sich verstecken, wenn man will. Aber verstecken wollen sich die drei Geflüchteten, die hier leben, nicht. Ohnehin wissen diejenigen, dass sie sich in der Benediktinerabtei im Unterallgäu aufhalten, die eigentlich den Auftrag hätten, sie aus Deutschland abzuschieben.

Christof Paulus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchenasyl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis