So kämpft ein Augsburger um den Regenwald

Plus Nicht nur der Regenwald am Amazonas ist in Gefahr, sondern auch der im Kongobecken. Der frühere Abgeordnete Christian Ruck aus Augsburg hat sich seinem Erhalt verschrieben.

Fünf Meter hoch war die Karte des afrikanischen Kontinents, die Otto von Bismarck an einer Wand im Berliner Reichskanzlerpalais aufhängen ließ, um die Größe des Vorhabens zu illustrieren. Bei der so genannten Kongokonferenz vom 15. November 1884 bis zum 26. Februar 1885 teilten Vertreter von 13 europäischen Staaten, den USA und des Osmanischen Reiches Afrika praktisch unter sich auf. Ihr Abschlussdokument, besser bekannt als Kongoakte, wurde zu einer Art Blaupause der Kolonialisierung, zustande gekommen ohne einen Vertreter eines afrikanischen Staates oder Stammes. Viele Konflikte und Probleme, die Afrika heute quälen, reichen bis in diese Zeit zurück.

