Wird der Klimagipfel verlängert?

Eigentlich soll der Klimagipfel 2022 in Scharm el-Scheich am Freitag enden. Doch die Eckpunkte für die Abschlusserklärung enthalten noch viele ungeklärte Streitfragen. Wie geht es weiter?

Am Freitag soll der zweiwöchige UN-Klimagipfel in Ägypten planmäßig enden – eigentlich. Eine Verlängerung gilt als zunehmend wahrscheinlich. Am Donnerstag, einen Tag vor dem geplanten Ende der Konferenz, hat die ägyptische Konferenzleitung zum zweiten Mal Eckpunkte für eine Abschlusserklärung vorgelegt. Doch es gibt mehrere ungeklärte Streitfragen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich auf eine mögliche Verlängerung der Klimakonferenz eingestellt. "Wir brauchen nicht drum herumzureden, noch nie waren ambitionierte Ergebnisse auf einer Klimakonferenz so schwierig wie in diesen Tagen", sagte sie laut der Tagesschau.

Klimagipfel 2022: Mehrere ungeklärte Punkte

In dem 20-seitigen Papier wird zwar ein schrittweiser Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle eingefordert, nicht aber der Abschied von Öl und Gas. Umweltschutzorganisationen bezeichneten den Text am Donnerstag als "Baustelle": zu lang, zu unkonkret und in sich widersprüchlich.

Zu den weiter ungeklärten Punkten zählt auch die Forderung armer Staaten nach Ausgleichszahlungen für ihre erlittenen Schäden, etwa nach Dürren, Überschwemmungen oder Wirbelstürmen, die wegen der Erderhitzung stärker und häufiger werden. Es blieb weiter unklar, ob dafür ein Geldtopf eigerichtet wird.

Tom Evans von der Klima-Denkfabrik E3G sagte, die USA und die EU müssten bei dem Thema Schadenersatz, im UN-Jargon "loss and damage" genannt, ein ehrgeiziges Paket vorlegen. Sonst bestehe die Gefahr, dass auch andere Punkte verwässert werden. "Wir sind nicht dort, wo wir sein müssen", war sein Fazit. Der ägyptischen Präsidentschaft fehle eine "einheitliche Vision" für Kompromisslinien. Mit 20 Seiten sei der Text "unfassbar lang" mit vielen Wiederholungen und sogar einigen "ziemlich frustrierenden internen Widersprüchen".

Zudem hätten sich im Text viele "Wiesel-Wörter" mit vager und unscharfer Bedeutung eingeschlichen, kritisierte Catherine Abreu vom kanadischen Klima-Beratungsgremium NZAB. Mit solchen Wörtern würde der "Status quo" der Energieerzeugung mit Öl, Gas und Kohle gerechtfertigt, statt den Ausstieg einzufordern.

Klimagipfel 2022: Gibt es eine Verlängerung?

Die Staaten werden in dem Text aufgefordert, ihre größtenteils unzulänglichen Klimaschutzpläne bis spätestens zur nächsten Klimakonferenz nachzubessern. Diese findet Ende 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Es würden aber keine brauchbaren Schlussfolgerungen daraus gezogen, dass die Pläne zu lax sind, so der Oxfam-Experte Jan Kowalzig. "Diesbezüglich fehlt es dem Text erheblich an Dringlichkeit und politischem Willen, das Ruder noch herumzureißen, bevor die wichtige 1,5-Grad-Grenze außer Reichweite gerät."

David Ryfisch von Germanwatch sagte der dpa, die COP27 sei weit von einem Ergebnis entfernt, das alle mittragen können. "Besorgniserregend ist, dass der Vorschlag an einigen Stellen hinter die Ergebnisse des letztjährigen Weltklimagipfels zurückfällt." (mit dpa)