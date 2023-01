Ärger um Balkonkraftwerk: Klimaschutz oder Optik – was ist wichtiger?

Plus Seit drei Jahren kämpft Michael Breuninger dafür, ein Mini-Kraftwerk auf dem eigenen Balkon anbringen zu dürfen. Die Eigentümergemeinschaft des Mehrfamilienhauses stellt sich dagegen.

Klimakrise weltweit und Klimanotstand vor der eigenen Haustür: Was liegt da näher, als der Umwelt etwas Gutes zu tun und nebenbei den eigenen Geldbeutel zu entlasten? Genau das war der Plan von Michael Breuninger. Der 62-Jährige aus Konstanz investierte in ein Balkonkraftwerk.