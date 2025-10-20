Brandmauer-Debatte: Hat auch die SPD ein AfD-Problem?

Die hohen Umfragewerte der AfD bereiten der CDU vor dem anstehenden Superwahljahr 2026, wenn in fünf Bundesländern Wahlen anstehen, mehr als Kopfzerbrechen. Im Westen kann die Union laut aktuellen Umfragen derzeit auf Wahlerfolge hoffen: In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, wo im März gewählt wird, liegt die CDU in Umfragen mit je 29 Prozent vorn und könnte sogar zwei neue Ministerpräsidentenposten erringen.

Auch der Berliner CDU-Regierungschef Kai Wegner kann im Herbst auf eine Wiederwahl bauen. Bitter sieht es dagegen für die Union in Sachsen-Anhalt aus: Die AfD hat bei Umfragewerten von 40 Prozent für September bereits eine absolute Mehrheit als Wahlziel ausgerufen. Und auch in Mecklenburg–Vorpommern sammelt die Rechtsaußenpartei in Umfragen 38 Prozent der Befragten hinter sich.

Merz ruft AfD zum „Hauptgegner“ im Superwahljahr 2026 aus

CDU-Chef Friedrich Merz rief die AfD zum „Hauptgegner“ für die bevorstehenden Wahlkämpfe aus. „Wir werden noch viel deutlicher die Unterschiede zwischen uns und der AfD herausstellen“, kündigte Merz in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen an. Doch pünktlich zur Präsidiumsklausur über die Strategie im kommenden Wahljahr brach in der CDU erneut eine Diskussion um die sogenannte „Brandmauer“ aus: Unter anderem forderte der frühere Generalsekretär Peter Tauber, das Verbot jedweder Zusammenarbeit mit der AfD zu lockern.

SPD-Chef Lars Klingbeil verurteilte die Debatte innerhalb der Union scharf. „Das muss dringend gestoppt werden“, sagte er in der Bild am Sonntag. Er drohte gar indirekt mit einem Bruch der Koalition, falls es zu einer Form der Zusammenarbeit in einem Bundesland komme.

CDA-Chef Radtke wirft SPD historisches Versagen als Arbeiterpartei vor

In der CDU wächst der Unmut über die erneute „Brandmauer“-Debatte. Der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radkte, warnt vor allem die SPD, mit Scheindiskussionen von den tatsächlichen Ursachen des Aufstiegs der AfD und den Problemen der Menschen ablenken zu wollen. Die AfD sei nicht nur für die Union, sondern vor allem für die Sozialdemokraten ein Problem, die große Teile ihrer früheren Stammwähler an die neue Partei verloren hätten. „Das Versagen der SPD mit Blick auf ihre ehemalige Kernwählerschaft ist geradezu historisch“, sagt Radtke im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das manifestiert sich nicht nur an politischen Inhalten, sondern es gibt mittlerweile eine gewaltige kulturelle Entfremdung“, fügt er hinzu.

CDU-Sozialflügel fordert Kurswechsel der Koalitionspolitik

Tatsächlich hat die SPD und auch die Union bei vielen Wahlen die Rolle der stärksten Arbeiterpartei längst an die AfD verloren. CDA-Chef Radtke fordert deshalb auch von seiner Partei, die Interessen der Arbeitnehmer und Normalverdiener wieder in den Mittelpunkt der Politik zu rücken. „Die Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen muss ins Zentrum“, betont der Europaabgeordnete. „Die jüngsten Zahlen zur Entwicklung der Heizkosten beispielsweise, dass 5,3 Millionen Menschen in Deutschland ihre Wohnungen nicht mehr vollständig beheizen können, zeigen doch das Dilemma auf: Immer mehr Menschen arbeiten hart und kommen trotzdem kaum über die Runden“, kritisiert der CDU-Politiker. „Das schürt Unzufriedenheit und ist ein Brandbeschleuniger für die AfD.“

Radtke mahnt auch seine eigene Partei zu Realismus: „Wenn der Bundeskanzler erklärt, die Menschen müssen in Zukunft bei Rente, Pflege und Gesundheit mehr privat vorsorgen, werden sich viele fragen, wie sie das von dem Geld, das jetzt schon nicht überbleibt, leisten können“, erklärt der CDU-Politiker. „Wer die Alltagssorgen der Menschen nicht bedient, wird die AfD auch mit noch so vielen Abschiebungen und Grenzkontrollen nicht klein bekommen.“