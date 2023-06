Heizungsgesetz kommt in Bundestag: Erst die Chefs können die Einigung erzielen

Die Zeit vor der Sommerpause wurde immer knapper, doch Grüne und FDP fanden im Streit um das Vorhaben nicht zueinander. dann schalten sich Scholz, Habeck und Lindner ein.

Am Ende brauchten die Unterhändler der Parteien den Druck von ganz oben: Kanzler Olaf Scholz ( SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner ( FDP) unternahmen am Dienstag eine gemeinsame Kraftanstrengung, um das in die Sackgasse geratene Gebäudeenergiegesetz doch noch auf den Weg zu bringen. Am späten Nachmittag dann die Einigung: Das umstrittene Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen soll doch noch in dieser Woche in den Bundestag. Details waren vorerst nicht bekannt. Seit Wochen streitet sich die Ampel über das Vorhaben. Längst hätte es in den Bundestag eingereicht sein sollen, um noch vor der Sommerpause des Parlaments Klarheit zu schaffen für Hausbesitzer und Mieter. Doch auch eine Verschiebung half offenbar nichts, die Fronten waren verhärtet. Selbst Gespräche der Fraktionschefs und ihrer Stellvertreter brachten keine Bewegung in die Sache – obwohl sie bis Montagnacht um 3 Uhr zusammensaßen.

Selten hat das Land so dringend auf politische Vorgaben gewartet: Die Frage, wie Deutschland heizt, trifft Millionen Haushalte. Nach den Plänen der Regierung soll das künftig klimaschonend geschehen. Ab 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird. Es müssen aber keine funktionierenden Heizungen ausgetauscht werden, außerdem dürfen kaputte Anlagen repariert werden. Allerdings gibt es grundlegenden Streit über wichtige Details: Wie sollen Bürgerinnen und Bürger finanziell unterstützt werden? Welche Übergangsfristen gelten? Welche Alternative zur Wärmepumpe bieten sich vor allem für ältere Gebäude an?

Nun kann das Gesetz noch vor der Sommerpause in den Bundestag

Eigentlich hätte die Ampel das Gesetz am Dienstag auf die Tagesordnung setzen müssen, damit die Beratung in Gang kommt und die erste Lesung abgehalten werden kann. Nun muss es als Antrag zur Geschäftsordnung nachgereicht werden. Zwei Sitzungswochen sind bis zur Sommerpause noch geplant – das würde so gerade für einen Beschluss ohne Fristverkürzung und Sondersitzung ausreichen.

Der Streit über das Heizgesetz bringt die Koalition an den Rand der Handlungsfähigkeit. Seit ein erster Entwurf an die Öffentlichkeit gelangt war, liefern sich vor allem FDP und Grüne einen heftigen Schlagabtausch. Eigentlich ist der Plan bereits im Koalitionsvertrag festgehalten.

Habeck: Regierung muss Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen

Kritik am Vorgehen der Ampel kommt aus der Union. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, das Gesetz könne natürlich binnen einer Woche vom Bundestag beraten und verabschiedet werden. Dies wäre aber kein geordnetes parlamentarisches Verfahren. „Deswegen warne ich die Ampel nachdrücklich davor, über so etwas nachzudenken.“ Der CSU-Politiker forderte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) auf, ein solches Verfahren nicht zuzulassen. „Es wird für Bärbel Bas eine Nagelprobe werden, wenn die Ampel versucht, dieses Gesetz im Hauruckverfahren durchs Parlament zu peitschen.“

Lesen Sie dazu auch

Aber auch in der Ampel selbst ging die Geduld langsam zur Neige. Das Gebäudeenergiegesetz habe Deutschland jetzt lange genug beschäftigt, sagte Habeck noch am Dienstagvormittag in Berlin vor einer Konferenz zum Ausbau der erneuerbaren Energien. „Das hat die Koalition beschäftigt, nicht nur zum Besseren. Viele Debatten sind geführt worden. Es wird nicht besser, wenn man es liegen lässt.“ Es gehe inzwischen um mehr als das Wärmegesetz. „Die Regierung sollte jetzt schon ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen.“ (mit dpa)