Und plötzlich bekommt Habeck Lob

Direkt neben dem Mercedes-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim steht das Fußballstadion der Stadt. Am Freitag waren dort die deutschen Kicker bei der EM gegen Spanien nach großem Kampf ausgeschieden, haben verloren und irgendwie dennoch gewonnen. Bundestrainer Julian Nagelsmann vergoss Tränen der Rührung und rief das Land auf, sich zu sammeln, statt aufeinander loszugehen. Er beklagte die heimische Paradedisziplin der Miesmacherei und redete den Deutschen ins Gewissen, optimistisch auf ihr Land zu schauen.

Dieser Geist scheint sich im Stuttgarter Talkessel gehalten zu haben. Drei Tage nach dem furiosen Auftritt der DFB-Elf eröffnete Mercedes-Benz sein neues Forschungszentrum für Elektromobilität und Batteriezellen. Einen dreistelligen Millionenbetrag hat das Unternehmen investiert. Die Kosten für Akkus sollen um ein Drittel sinken, die Reichweite steigen. „Wir wollen, dass das Werk in Stuttgart-Untertürkheim nicht nur eine große Tradition hat, sondern eine große Zukunft“, sagte Konzernchef Ola Källenius bei der Einweihungsfeier. Und dann beschwor er die Leistung der Nagelsmänner: „Mir hat imponiert, wie die Mannschaft aufgetreten ist.“

Der Bundeshaushalt 2025 war eine Zerreißprobe für die Ampel-Koalition

Sein Stargast bei dieser Eröffnungsfeier ist der Bundeswirtschaftsminister – sieht man von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Ex-Tagesschausprecherin Judith Rakers ab, die das Ereignis moderiert. Robert Habeck reist in dieser Woche durch das Land, um Unternehmern und Bürgern zuzuhören. Startpunkt ist Stuttgart im Südwesten, Ziel Wismar im Nordosten. Einmal quer durch die Republik. „Die Wahrheit liegt auf ‘m Platz“, sagt der Grünen-Politiker im Fußballer-Deutsch.

Habeck steckt auch ein schweres Endspiel in den Knochen. In der Nacht zu Freitag hätte die Ampel-Koalition zerbrechen können. Doch Habeck, Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) drehten das Spiel in letzter Minute. Die Ampel-Chefs einigten sich auf den Entwurf des Bundeshaushalts 2025 und vereinbarten ein Entlastungspaket für die Wirtschaft, das ihnen vor sechs Wochen keiner zugetraut hätte. Zuletzt hatten das Regierungsbündnis und vor allem Habeck aus der Wirtschaft verbal Prügel bezogen. „Die können es nicht“, lautete der Tenor.

Stuttgarter Firmenchef spürt bei Kunden Verunsicherung durch Habecks Heizungsgesetz

Doch der Freitag hat etwas geändert. „Es geht absolut in die richtige Richtung. Das ist ein positives Signal“, lobte der Mercedes-Chef das Entlastungspaket. Für die Autoindustrie ist darin ein Schmankerl enthalten. Unternehmen können Firmenwagen mit Elektro-Antrieb künftig steuerlich stärker geltend machen. Für Habeck kommen Källenius‘ Worte zur rechten Zeit, nachdem er vor einiger Zeit vom Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse, Theo Weimer, niedergemacht wurde. Doch offenbar hat sich zumindest kurzfristig die Haltung geändert. Habeck sieht es so: Lieber auf Sieg spielen und womöglich verlieren, als mit hängenden Schultern den Kopf in den Sand stecken.

Vor seinem Besuch in der glitzernden Konzernwelt mit dem Stern stand Habeck auf dem Platz in Stuttgart-Obertürkheim bei Handwerksmeister Hermann Blattner, der eine Baufirma in vierter Generation führt. Blattner hat 70 Leute und verdient sein Geld hauptsächlich mit der Sanierung von Gebäuden. Mit dem Dynamisierungspaket hatte er sich noch nicht beschäftigt, weil er den Ministerbesuch vorbereitete. Bei seinen Kunden spürt er immer noch die Verunsicherung durch das Heizungsgesetz, Habecks größte Niederlage. Dazu noch der ewige Streit in der Koalition. „Da sage ich als Kunde: Ich lege mein Geld erstmal auf die Seite“, so der Firmenchef. Die Koalition muss erst noch beweisen, dass sie Nagelsmanns Lektion wirklich verstanden hat.