Bayern warnt SPD vor Blockade eines Bundesdigitalministeriums

Beim Thema Digitalisierung blicken viele Deutsche neidisch ins Ausland: Ein paar Klicks im Internet statt Formularkrieg und zeitraubende Behördengänge, Unternehmen, die an schnelle Genehmigungsverfahren gewöhnt sind, und Digitalkonzerne, die gigantische Milliardenumsätze erwirtschaften. Die Koalitionsverhandler von Union und SPD wollen nun auch in Deutschland für Aufbruch sorgen: „Digitalpolitik ist Wirtschaftspolitik“ oder „Digitalpolitik ist Machtpolitik“, heißt es in ihren Entwürfen. Versprochen werden Wachstum, Wohlstand und eine „nutzerzentrierte“ Verwaltung.

SPD-Digitalminister verzichten überraschend auf Forderung

Eigentlich waren Union und SPD einig, dafür endlich ein mächtiges, eigenständiges Bundesministerium fürs Digitale zu schaffen, wie in ihren Wahlprogrammen und Forderungen der zuständigen Fachpolitiker zu lesen war. Doch nun verschwand der noch in einem Zwischenentwurf vorhandene Passus aus dem Papier der Koalitionsarbeitsgruppe Digitales ersatzlos. Und als sich jüngst die für Digitales zuständigen Minister der Bundesländer trafen, um Forderungen an die künftige Regierung aufzustellen, verstummte der Ruf nach einem eigenständigen Ministerium ebenfalls.

„Die SPD-Länder haben bei der Sonderkonferenz der Digitalminister vergangene Woche die Forderung nach einem eigenständigen Bundesministerium überraschend einkassieren wollen, obwohl in dieser Frage zuvor immer Konsens bestand“, berichtet der bayerische Digitalminister Fabian Mehring. „Plötzlich hieß es dann von SPD-Seite, man wolle dem Bund nichts empfehlen, obwohl genau darin der einzige Anlass für die Sonderkonferenz bestand“, erklärt der Freie-Wähler-Politiker.

Bayerns Digitalminister Mehring sauer über Kurswechsel der Bundes-SPD

Mehring macht die jüngste Wendung sauer: „Die Schaffung eines eigenständigen Bundesdigitalministeriums darf nicht zum Spielball der SPD in den Koalitionsverhandlungen werden“, warnt der bayerische Minister. Er vermute dahinter parteipolitisches Taktieren in einem Machtpoker darüber, welche Ministerien zukünftig wegfallen könnten. „Die Schaffung eines Digitalministeriums auf Bundesebene ist aber zu wichtig, um als Verhandlungsmasse im Berliner Koalitionspoker missbraucht zu werden.“

Es gehe um Deutschlands Zukunftsfähigkeit. „Die Digitalwirtschaft ist als einziger Wirtschaftszweig in den vergangenen vier Jahren um über 20 Prozent gewachsen, während die Gesamtwirtschaft in der Rezession steckt“, betont Mehring. „Wenn unser Land weiter im digitalen Dornröschenschlaf verharrt, während überall auf der Welt der KI-Turbo gezündet wird, werden wir massive Wohlstandsverluste erleben“, warnt er. Apple sei heute sechzig Mal so viel wert wie Daimler, nur 0,3 Prozent des Chipherstellers Nvidia sei mehr wert als der gesamte Thyssen-Krupp-Stahlkonzern.

Bayern fordert Digitalsteuern als Reaktion auf US-Zölle

„Künstliche Intelligenz ist die industrielle Revolution unserer Zeit und wir können es uns nicht leisten, von der Seitenlinie aus zuzuschauen, wie asiatische und amerikanische Unternehmen den Wohlstand der Zukunft untereinander verteilen“, betont Mehring. Deutschland verfüge zudem über ein jährliches Einsparpotenzial von hundert Milliarden Euro, wenn es gelänge, das Digitalisierungsniveau Dänemarks zu erreichen.

Auch angesichts des von US-Präsident Donald Trump entfachten Zollkriegs mahnt Mehring zur raschen Einführung einer Digitalsteuer: „Wir sollten nicht tatenlos zusehen, wie die USA uns mit hohen Zöllen schröpfen wollen, während amerikanische Tech-Konzerne hierzulande Milliardengewinne machen und nahezu keine Steuern bei uns zahlen.“ Als größtes EU-Land müsse Deutschland jetzt handeln. „Wir sollten damit nicht zögern und abwarten, ob sich 27 EU-Staaten jemals einig werden.“