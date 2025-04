„Vor allem mit Blick auf die junge Generation“ – Ernsthaft, Herr Merz?

Wenn wir alles auf einmal in einen Zustand bringen wollen, der alle befriedet, reicht eine Billion nicht aus.. nachdem Jahrzehnte lang alles kaputt gespart worden ist. Dann die Krisen, auch hausgemachte Krisen mit Milliarden Verlusten.. Wenn wir all die Milliarden an Steuergeldern noch hätten, die wir jährlich in Kriege, in andere Länder, Flüchtlinge stecken.. hätten wir nicht ein einziges Problem in unserem Land. Wir können es jetzt anpacken oder auch sein lassen.. weiter rumjammern oder einfach mal Vertrauen in andere haben. Nicht die Politik alleine muss umdenken sondern auch die Bürger müssen aus ihren " Ich will haben " Komfortzone raus und mit anpacken. Und sollte die Politik wieder nur beim eigenen Volk sparen.. werden wir aufstehen und darauf hinweisen was wir brauchen, wie es uns geht, das heißt Verantwortung übernehmen und etwas tun, nicht immer nur Jammern.. Und damit ist Jung und Alt gemeint.. !