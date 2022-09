Politiker reisen nach Kalifornien, um sich über Cannabis-Legalisierung zu informieren

In Kalifornien ist Cannabis seit 2016 legal, in Kanada seit 2018. Gesundheitspolitiker des Bundestags wollen sich nun dort über die Lage informieren.

Gesundheitspolitiker des Bundestages wollen sich in den kommenden Tagen in den USA und Kanada über die dortige Legalisierung von Cannabis informieren. Acht Mitglieder des Gesundheitsausschuss aus allen Bundestagsfraktionen reisen dafür an diesem Samstag für eine Woche nach Kalifornien und in die kanadische Provinz Ontario, wie der Bundestag am Freitag mitteilte. "Während in Kanada der Gebrauch von Cannabis seit 2018 legal ist, hat Kalifornien diesen Schritt bereits 2016 unternommen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Ampel-Koalition will Cannabis legalisieren

Die Ampel-Koalition plant eine Legalisierung auch in Deutschland. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" einzuführen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Gesetzgebungsverfahren. Der Bundesdrogenbeauftragte, Burkhard Blienert (SPD), hatte einen Gesetzentwurf für Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres angekündigt.

Weitere Gesprächsthemen auf der Reise der Gesundheitspolitiker in die USA und Kanada sind den Angaben zufolge die Erfahrungen im Umgang mit Corona, die gesundheitliche Versorgung unterprivilegierter Menschen und die Digitalisierung im Gesundheitswesen. (dpa)

Lesen Sie dazu auch