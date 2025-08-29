Koalitionsgipfel: Von Aufbruch keine Spur

Der Zufall hat es so gefügt, dass die Arbeitslosenzahl genau in dem Moment die Drei-Millionen-Marke überspringt, in dem Union und SPD sich für den Herbst der Entscheidungen rüsten. Hätte es noch eines Beweises bedurft, wo es klemmt in Deutschland - die Nürnberger Statistik hat ihn für alle sichtbar erbracht. Steigende Arbeitslosenzahlen bei gleichzeitigem Fachkräftemangel, Rekordausgaben für das Bürgergeld, die Sozialversicherungen am Anschlag und eine überraschenderweise wieder anziehende Inflation: Mit der neuen Harmonie, die die Spitzen der Regierungsfraktionen in Würzburg zelebriert haben, ist noch kein Problem gelöst. Allenfalls der Umgangston in der Koalition wird jetzt wieder etwas konzilianter.

Der übliche Regierungstrott

Wie eine moderne Sozialpolitik aussehen kann, wie eine ermutigende Wirtschaftspolitik, wie eine Richterwahl, die nicht nur parteipolitischen Interessen folgt, ist auch nach den beiden Klausurtagen in Franken unklar. Union und SPD, die alles anders und selbstredend besser machen wollten als die Ampel und andere Koalitionen vor ihr, sind früher als erwartet in den üblichen Regierungstrott gefallen. Sie fahren auf Sicht, spielen auf Zeit, lagern Probleme in Kommissionen aus und wundern sich dann, dass ihre Zustimmungswerte immer weiter bröckeln. Von Aufbruch keine Spur. Das Wirtschaftswachstum wortreich zu beschwören, ist das eine. Es durch eine beherzte Politik zu ermöglichen, etwas ganz anderes. Würzburg war in dieser Sicht allenfalls ein Anfang. Wenn überhaupt.