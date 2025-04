Wäre eine dritte Amtszeit für Trump möglich?

Es ist bislang nur ein Kokettieren, vielleicht aber auch ein erstes Vortasten, wie weit die amerikanische Bevölkerung ihn wirklich gehen lässt. Viele Bürger wollten, dass er eine dritte Amtszeit als US-Präsident anstrebe, sagte Donald Trump in diesen Tagen. „Warum nicht? Ich arbeite gerne“, erklärte er dem Sender NBC. „Ich mache keine Witze!“ Doch könnte Trump wirklich für eine dritte Amtszeit ins Weißen Haus ziehen?

Er wäre damit zwar keineswegs der erste – doch der erste, der dafür an der Verfassung rüttelt. „Keine Person darf mehr als zwei Mal in das Amt des Präsidenten gewählt werden“, heißt es dort. Dieser 22. Zusatzartikel trat im Jahr 1951 in Kraft, es war auch eine Reaktion auf die Präsidentschaft von Franklin D. Roosevelt. Der ließ sich viermal in Folge zum Präsidenten wählen, allerdings fiel seine Amtszeit in die schwierigen Jahre des Zweiten Weltkrieges. Eine so lange Zeit an der Macht sollte fortan dennoch ausgeschlossen werden. Keiner der Nachfolger Roosevelts hat dies jemals ernsthaft in Zweifel gezogen. Bis jetzt. Deborah Pearlstein, Juraprofessorin an der Princeton University, sagt der Washington Post: „Trump kann kein drittes Mal antreten. Ende der Geschichte.“ Doch Trump hat schon so manche Regel schlichtweg außer Kraft gesetzt oder ignoriert. Und auch die Verfassung könnte geändert werden – allerdings wäre dies ein echter politischer Kraftakt. Nötig wäre eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kongresskammern sowie die Zustimmung von drei Vierteln der Bundesstaaten. Das dürfte nicht gelingen.

Kann Donald Trump Vizepräsident werden?

Der republikanische Abgeordnete Andy Ogles schlägt dennoch vor, dass die Regel dergestalt aufgeweicht wird, dass die drei Amtszeiten nur nicht direkt aufeinanderfolgen dürfen – was bei Trump nicht der Fall wäre. Seine beiden Amtszeiten wurden durch die Wahl von Joe Biden getrennt. Auch über einen Rollentausch wird spekuliert: Die Republikaner könnten J.D. Vance als Präsidentschaftskandidaten nominieren und Trump zu dessen Vize. Nach der Wahl könnte Vance zurücktreten und so den Weg freimachen. Doch auch das schließt die Verfassung aus. „Personen, die laut Verfassung nicht wählbar für das Amt des Präsidenten sind, sollen auch nicht wählbar sein für das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten“, heißt es.

