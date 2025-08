80 Jahre nach Hiroshima: Eine Explosion, die noch immer nachwirkt

Robert Oppenheimer war ein exzellenter Wissenschaftler, aber er war auch ein Mann, der reflektierte, was die Atombombe, die er erfand, für die Menschheit bedeuteten würde: „Wir wussten, dass die Welt von nun an nicht mehr dieselbe sein würde. Einige von uns lachten, einige weinten, die meisten waren still.“ Ein Zitat, in dem die ganze Zerrissenheit eines Forschers zum Ausdruck kommt, der mit der Bombe eine gewaltige Waffe in die Welt gebracht hat. Eine Waffe, die vor 80 Jahren über der japanischen Stadt Hiroshima ihre destruktive Kraft entfaltete und bis zu 80.000 Menschen auf einen Schlag aus dem Leben riss. „Jetzt bin ich der Tod, der Zerstörer der Welten“, sagte Oppenheimer.

Hiroshima zeigte, dass die Menschheit sich per Knopfdruck auslöschen kann

Man kann es auch anders sehen: Hiroshima und wenige Tage später Nagasaki brachten zwar die Gewissheit, dass sich die Menschheit per Knopfdruck selbst vernichten kann. Gleichzeitig aber war und ist die Abschreckung durch die vernichtende Kraft der Kernspaltung seitdem so gigantisch, dass sie bisher eben nicht die Zerstörung der Welten gebracht hat. Ein Phänomen, das man Abschreckung nennt, und das in Zeiten funktionierte, in denen sich der Warschauer Pakt und die Nato statisch und übersichtlich gegenüberstanden.

Jetzt wird intensiv darüber diskutiert, ob das Konzept womöglich an sein Ende geraten ist. Dass Donald Trump genau das tut, was Moskau schon fast routinemäßig tut, geht dabei fast unter: Der US-Präsident droht nur wenig camoufliert mit dem Gebrauch von Atomwaffen in Form von nuklear bestückten U-Booten, die er Richtung Russland schickt. Solche Manöver und Drohgebärden waren im Kalten Krieg Normalität. Und dennoch fühlt es sich heute beunruhigender, weniger kontrollierbar an. Wirkungsvoll ist das Prinzip der Abschreckung trotzdem noch immer. Das lässt sich fast besser damit begründen, was passiert, wenn es diese Abschreckung eben nicht gibt.

Hätte Putin die Ukraine auch überfallen, wenn diese noch Atomwaffen hätte?

Oder glaubt jemand, dass Wladimir Putin tatsächlich die Ukraine angegriffen hätte, wenn die ehemalige Sowjetrepublik die dort stationierten Atomwaffen beim Zerfall der UdSSR Anfang der 90er Jahre nicht freiwillig abgegeben hätte? Natürlich ist es unstrittig, dass die Abschreckung durch die Zersplitterung der internationalen Bündnisse und Beziehungen weniger wirkmächtig geworden ist. Das damals fein austarierte Gleichgewicht zwischen Warschauer Pakt und Nato ist Geschichte. Es folgten Jahrzehnte, in denen ein Krieg in Europa undenkbar schien. Doch sowohl im Weißen Haus als auch im Kreml sitzen heute Männer, an deren Impulskontrolle zumindest Zweifel angebracht sind.

Dass Drohungen mit dem alles vernichtenden Schlag zuletzt nonchalant in Moskau und jetzt auch in Washington adressiert werden, ist brandgefährlich. Hinzu kommt, dass – Abschreckung hin und her – auch unberechenbare Diktaturen wie Nordkorea im Besitz der nuklearen Keule sind. Und ob der Iran durch die jüngsten Luftschläge tatsächlich nachhaltig von seinem Weg in Richtung Atombombe abgebracht werden konnte? Unklar.

Eine Sache ist so gekommen, wie es sich der jüdische Wissenschaftler Oppenheimer, der fast 60 Jahre von seinem eigenen Land, das er liebte, bespitzelt wurde, gewünscht hatte. Oppenheimer und die meisten Wissenschaftler in seinem Team wollten, anders als die US-Administration, immer, dass auch andere – sprich damals die Sowjetunion – die Bombe bekommen. Ein Gleichgewicht. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen.