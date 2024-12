Assad ist kein Asylgrund mehr

Für Hunderttausende von Syrern ist Deutschland seit Beginn des Bürgerkrieges im Jahr 2011 zu einer zweiten Heimat geworden, wenn nicht gar zu ersten. Kein Land in EU-Europa hat mehr syrische Flüchtlinge aufgenommen, kein Land sein Asylrecht großzügiger ausgelegt. Mit dem Sturz des Assad-Regimes ändern sich nun allerdings die Voraussetzungen für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien bzw. ihren Aufenthalt in Deutschland.

Um Asyl oder vorübergehenden Schutz in der Bundesrepublik zu erhalten, muss ein Syrer nachweisen, dass er politisch verfolgt wird oder aus anderen Gründen um sein Leben fürchten muss. Bisher genügte dazu ein Hinweis auf den Bürgerkrieg, die Schreckensherrschaft der Familie Assad oder den Terror der Islamisten, die ganze Provinzen des Landes unter ihre Kontrolle gebracht haben. Nun allerdings versprechen genau sie einen friedlichen Machtwechsel und freie Wahlen - womit Asylanträge von Syrern faktisch obsolet wären.

Asylentscheidungen auf Eis: In Deutschland leben 975.000 Syrer

Natürlich ist es noch zu früh, um Syrien zu einem sicheren Land zu erklären. Mit der Entscheidung, Zigtausende von Anträgen nun erst einmal ruhen zu lassen, tut das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg das ihm Mögliche: Es wartet ab, ob die Lage in Syrien sich stabilisiert oder ob ein autoritäres Regime nur durch ein anderes ersetzt wird. Sollten die Rebellen sich allerdings an ihre Zusagen halten, wird Deutschland eine politische brisante Frage zu entscheiden haben: Wie viele der 975.000 Syrer, die im Moment hier leben, dürfen bleiben - und wie viele müssen zurück?