Auch wenn es zeitweise anders aussah, ist die Regierung noch handlungsfähig

Gerade noch rechtzeitig hat die Koalition sich auf ein neues Heizungsgesetz verständigt. Viele Eigenheimbesitzer werden jetzt aufatmen.

Halb zog man sie, halb sanken sie hin. Die Einigung über eine Neuregelung für den Austausch von Heizungen ist ein Sieg der politischen Vernunft - und eine Niederlage für Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Grünen. An Stelle ihrer ursprünglich geplanten dogmatischen Regelung tritt jetzt eine Lösung, die mit deutlich höheren Prämien Anreize zum Austausch schafft, die den Menschen mehr Zeit lässt und die Gasheizungen nicht per se als ökologische Todsünden verteufelt.

Unter bestimmten Bedingungen können sie auch noch weit über das kritische Jahr 2028 hinaus betrieben werden. Viele Eigenheimbesitzer werden deshalb jetzt erst einmal tief durchatmen. Es hätte schließlich schlimmer kommen können.

Die Umfragewerte der AfD zeigen, wohin es führt, wenn eine Regierung sich vor allem mit sich selbst beschäftigt

Noch sind nicht alle Details des Kompromisses bekannt, in der schwierigen Situation jedoch, in der die Ampelkoalition sich befand, ist schon sein Zustandekommen ein Wert an sich. Auch wenn es zeitweise ganz anders aussah, ist die Regierung noch handlungsfähig. Sollten Sozialdemokraten, Grüne und Liberale jetzt auch noch den seit langem schwelenden Streit über den Haushalt für das kommende Jahr beilegen, hätten sie vor der Sommerpause zwei brisante Themen abgeräumt.

Das bedeutet nicht, dass es danach zwingend besser wird, dazu sind die Interessenslagen in dieser Koalition zu unterschiedlich und die Egos ihrer Protagonisten zu groß – die aktuellen Umfragewerte der AfD aber zeigen, wohin es führt, wenn eine Regierung sich vor allem mit sich selbst beschäftigt.

Lesen Sie dazu auch