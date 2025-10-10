Ausspähen von Chats: Wie weit der Staat (nicht) gehen darf

Wie weit darf der Kampf gegen Verbrechen gehen? Ein uraltes Dilemma. Die Erkenntnis, dass das Internet oder Chatgruppen kein rechtsfreier Raum sind, ist das eine. Die Frage, mit welchen Befugnissen Ermittler im Digitalen vorgehen, etwas anderes. Dürfen beispielsweise Chats auf Whatsapp oder anderen Diensten nach kinderpornografischen Inhalten durchleuchtet werden?

Für die Polizei ist die Antwort naheliegend: Wie sollen Täter denn sonst enttarnt werden? Als unbescholtener Bürger wiederum kann man sich zurecht über solche Angriffe auf die eigene Privatsphäre empören.

Anlasslose Überwachung aller Bürger geht zu weit

Der Schlüssel liegt in der Verhältnismäßigkeit: Gibt es einen Anfangsverdacht, müssen Ermittler möglichst viele Instrumente bekommen, um Täter überführen zu können. Anlasslose flächendeckende Überwachung der Kommunikation von Millionen Menschen geht aber zu weit.

„Wer nichts zu verbergen hat, muss auch nichts befürchten“, heißt es oft. Das mag aus heutiger Sicht stimmen. Aber man sieht gerade in den USA und andernorts, was passieren kann, wenn radikale Kräfte an die Macht kommen, die Andersdenkende ins Visier nehmen und regelrecht aussortieren wollen. Bei jeder staatlichen Befugnis muss mitgedacht werden, was es bedeutet, wenn sie in die falschen Hände gerät.