Bei den Krankenkassen kommt jetzt die Rechnung

Die Kosten für das Gesundheitssystem werden weiter steigen. Nur bei einem Teil davon ist das gewollt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) hat es bereits angekündigt: Die Krankenkassenbeiträge werden steigen. Doch angesichts all der Milliardenhilfen in Pandemie und Krieg ist die Nachricht untergegangen. Die Kosten für das Gesundheitssystem steigen und sie werden weiter steigen.

Das ist zum Teil gewollt, denn schließlich sollen Pflegerinnen und Pfleger mehr verdienen und die Personalstärke auf den Stationen in den Kliniken zulegen. Und Patienten sollen schneller einen Termin beim Facharzt bekommen. All das muss jemand bezahlen – entweder die Versicherten oder der Finanzminister über direkte Zuschüsse an die Krankenkassen. Die direkten Zuschüsse wiederum berappen die Versicherten über ihre Rolle als Staatsbürger.

Die Inflation macht auch das Gesundheitssystem in Deutschland teurer

Ein anderer Teil der Kostensteigerungen kommt über die rasante Inflation. Die Strom- und Gasrechnung von Krankenhäusern klettert wie für alle anderen Unternehmen auch, die Herstellung von Medikamenten wird ebenfalls teurer. Auch diese bislang nicht eingepreisten Preissprünge müssen gegenfinanziert werden. Es ist Zeit, der Realität in die Augen zu sehen. Die Beiträge zur Krankenkasse werden merklich steigen.

