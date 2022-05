Beim Geld hört für Schröder die Freundschaft auf

Der Bundestag streicht Altkanzler Schröder Privilegien, ein Ausschluss aus der SPD droht. Der eigentliche Grund für sein Aus bei Rosneft dürften drohende Sanktionen sein.

Ist es das Alter? Ein Hauch von Einsicht? Oder die Sorge, nach seinem Büro und seinem Mitarbeiterstab irgendwann auch noch das Ruhegehalt zu verlieren, das ihm als ehemaligem Kanzler zusteht? So überraschend Gerhard Schröders Entscheidung, den Aufsichtsrat des russischen Energieriesen Rosneft zu verlassen, nach einer turbulenten Woche auch kommt, so unklar bleiben die Motive des Altkanzlers. Am wenigsten, das darf man annehmen, hat ihn der drohende Ausschluss aus der SPD zu dieser Entscheidung getrieben.

Video: AFP

Schröders Geld könnte für mehrere Jahre eingefroren werden

Dass der Bundestag ihm einen Teil seiner Privilegien bereits gestrichen hat, kann Schröder ebenfalls verschmerzen, wirklich gebraucht hat er sie ohnehin nie. Ungleich gefährlicher dagegen ist für den 78-jährigen die mit großer Mehrheit beschlossene Forderung des europäischen Parlaments, ihn wie Dutzende von russischen Oligarchen auf die Sanktionsliste der EU zu setzen. Würden die Staats- und Regierungschefs der Union dieser Linie folgen, was im Moment noch offen, aber eben auch nicht auszuschließen ist, könnte Schröders Vermögen beschlagnahmt und womöglich für mehrere Jahre eingefroren werden. Beim Geld jedoch dürfte auch in seinen sehr speziellen deutsch-russischen Beziehungen die Freundschaft aufhören.

Alle aktuellen Entwicklungen erfahren Sie jederzeit in unserem Live-Blog zum Krieg in der Ukraine.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch