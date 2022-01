Beim Namensrecht muss der Wunsch der Betroffenen im Vordergrund stehen

Das heutige Leben wird immer diverser. Das sollte nun auch beim Namensrecht ankommen. Solange die Namen

Namen sind eben nicht nur Schall und Rauch, sondern Ausdruck unserer eigenen, unverwechselbaren Identität. Das deutsche Namensrecht aber bietet im Vergleich zur Praxis in vielen anderen Ländern nur sehr eingeschränkte Wahlmöglichkeiten, den eigenen Nachnamen zu bestimmen.

Schon vor der Eheschließung kann es zum Konflikt kommen

Dass etwa Eheleute sich bis heute nicht für einen gemeinsamen Doppelnamen entscheiden können, der sich aus ihren beiden bisherigen Namen zusammensetzt, ist nur ein besonders krasses Beispiel dafür. Paare, ob Frau und Mann oder gleichgeschlechtlich, stehen also schon vor der Eheschließung vor einem möglichen Konflikt: Nehmen beide einen Namen an, setzt sich also eine Seite quasi durch, behalten beide ihren alten, was viele irgendwie unromantisch finden, oder wählt einer den Doppelnamen – und wenn ja, wer? Mit der Frage, wie dann die gemeinsamen Kinder heißen sollen, geht es weiter.

Die Lebensmodelle aber werden heute immer diverser und dem sollte auch eine behutsame Reform des Namensrechts Rechnung tragen. Dabei sollte der Wunsch der Betroffenen im Vordergrund stehen – ohne dass das Namensrecht in die völlige Beliebigkeit abgleitet.