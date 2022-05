Beim Tempo geht noch mehr: Breitband ist lebenswichtig

Die Bundesregierung schafft ein Recht auf schnelles Internet. Das bisherige Konzept ist aber nicht der Weisheit letzter Ratschluss.

Es klingt in Zeiten, da in Europa ein Krieg tobt, wie das nebensächlichste aller Probleme. Doch tatsächlich ist es wichtig, dass die Bundesregierung einen Anspruch auf eine schnelle Internetverbindung auf den Weg bringt. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie lebenswichtig Internet geworden ist: Millionen Beschäftigte arbeiteten plötzlich daheim, Schülerinnen und Schüler erlebten Unterricht am Bildschirm. Gerade der ländliche Raum mit seinen Unternehmen droht abgehängt zu werden, wenn die Bandbreiten nicht stimmen.

Sicher, ein Anspruch auf 10 Mbit pro Sekunde ist nicht der große Durchbruch, reicht jedoch, um ein Video zu streamen. Der Wert wird zudem mit der Zeit steigen. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen forderte 50 Mbit. Das Land muss an das Glasfasernetz angebunden werden.

Anspruch auf schnelles Internet für Gemeinden praktikabel ausgestalten

Das Grundproblem liegt darin, dass die Investitionen für Telekommunikationsfirmen in manchen Orten nicht rentabel sind. Der Freistaat hält mit Förderprogrammen dagegen. Damit Kommunen die Gelder abrufen, darf die Beantragung nicht zu komplex sein, zudem muss ihr Eigenanteil bezahlbar bleiben. Sonst drohen die Gemeinden am Ende überlastet zu werden.

Lesen Sie dazu auch