Bürokratie und explodierende Kosten: So wird das nichts mit dem Klimaschutz!

Heizungsgesetz, Wärmeplanung, Energiekosten: Die Klimapolitik der Koalition droht im Praxistest zu scheitern. Den Wettbewerb um grünes Wachstum gewinnen andere.

Die Koalition richtet ihre Klimapolitik Jahrzehnte in die Zukunft aus, doch sie scheitert bereits in der Gegenwart im Praxistest an der Realität. Vom Debakel ihres Heizungsgesetzes hat sich die Ampel bis heute nicht erholt. Ihre Pläne zum „Transformation“ genannten Umbau der Wirtschaft zu klimafreundlichen Technologien waren laut Verfassungsgericht schlicht unseriös finanziert. Auch die Kommunen fürchten nun ungedeckte Schecks für ihre Wärmewende.

Deutschland fällt im Wettbewerb um grünes Wachstum zurück

Auch der Energiewende droht nach dem Entzug von billigem russischem Gas die Kostenfalle: Für Teile der Bevölkerung wird sie bei den Wohnkosten zum sozialen Problem und für Unternehmen zum Standortrisiko. Gegen die Krise empfiehlt nun ein grüner Wirtschaftsminister für Unternehmen Steuersenkungen auf Pump – Ronald Reagan, Donald Trump und gewaltige Schuldenberge der USA für Generationen lassen grüßen.

So wird das nichts mit dem Klima. Subventionen nach unberechenbarer Kassenlage, gut gemeinte aber überbürokratische Regeln und illusionäre ferne Zukunftsziele helfen dem Klimaschutz viel weniger als der längst begonnene Wettbewerb um grünes Wachstum. Hier muss Deutschland fit gemacht werden, um ohne ideologischen Ballast künftig mit China und den USA mithalten zu können.

