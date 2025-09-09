Corona wird maximal halbherzig aufgearbeitet

Die Folgen der Coronapandemie und die damals damit verbundenen politischen Entscheidungen müssen dringend aufgearbeitet werden. Leider hat sich die aktuelle Mehrheit im Bundestag erneut nur für einen halbherzigen Weg dafür entschieden.

Koalition verschiebt unangenehme Themen in Arbeitskreise

Schon der Begriff „Enquete-Kommission“ zeigt, wie wenig volksnah und allgemein verständlich die Aufklärungsarbeit abzulaufen droht. Stattdessen wird es zum Markenzeichen der schwarz-roten Koalition, alles in Kommissionen abzuschieben, statt selbst unangenehme Entscheidungen zu verantworten.

Der halb wissenschaftliche, halb politische Arbeitskreis, der jetzt seine Arbeit bezeichnenderweise hinter verschlossenen Türen aufgenommen hat, wird nun lange Zeit mehr im Stillen als im Scheinwerferlicht vor sich hindiskutieren und nach Jahren einen Bericht präsentieren.

„Enquete“-Kommission wird Bedeutung des Themas nicht gerecht

Dies wird der Bedeutung des tiefen Einschnitts der Pandemie in das Leben der Bevölkerung nicht gerecht. Parallel dazu sollte ein echter Untersuchungsausschuss aufarbeiten, wo Entscheidungen richtig, falsch, fragwürdig oder aus damaliger Sicht unausweichlich waren. Nur so lässt sich womöglich erschüttertes Vertrauen wiederherstellen.

Dass die Impfbereitschaft nach Corona sinkt statt steigt, ist dabei nur eines von vielen Phänomenen.