Ein Blick auf den Balkan zeigt, wie eine Zukunft für Gaza aussehen könnte

Kein Krieg währt ewig. Doch so weit eine Waffenruhe in Gaza gerade entfernt sein mag, so offen ist auch noch die Zukunft des Küstenstreifens, aus dem Donald Trump am liebsten eine zweite Riviera mit vornehmen Hotels und zahlungskräftigen Badeurlaubern machen würde. Die Fragen, die sich lange davor stellen, sind allerdings um einiges profaner. Sie kreisen vor allem um ein Thema: Kann es ein Gaza ohne die Hamas geben?

Die Entwaffnung der Terroristen, wenn nicht gar die Auflösung ihrer Organisation ist die zentrale Voraussetzung für einen Neuanfang. Erreichen wird das weder die palästinensische Autonomiebehörde noch die israelische Armee, die auch kein Interesse an einer dauerhaften Besatzung von Gaza hat. In diesem Dilemma lohnt sich ein Blick auf den Balkan: das Beispiel Bosnien-Herzegowina zeigt, wie eine durch ethnische Konflikte und Kriege jäh zerstörte Region wieder auf die Beine kommen kann. Dort garantieren mehr als 30 Jahre nach den Balkankriegen noch immer ein von den Vereinten Nationen bestellter Oberaufseher und eine internationale Schutztruppe ein halbwegs friktionsfreies Nebeneinander von Bosniaken, Kroaten und Serben. Für das Lehrbuch der Demokratie eignet sich ein solches Modell sicher nicht, ein Zerfallen des Vielvölkerstaates und immer neue Kämpfe um die Macht aber hat es bisher erfolgreich verhindert.

Der Wiederaufbau im Gazastreifen wird Jahrzehnte dauern

Auch der Wiederaufbau im Gazastreifen und eine politische Neubesinnung dort werden Jahrzehnte dauern. Anders als auf dem Balkan, wo sich unter der Vermittlung des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton alle Kriegsparteien 1995 aus freien Stücken auf den so genannten Dayton-Vertrag verständigt haben, wird in es in Gaza allerdings kaum ohne Zwang von außen gehen, etwa durch die Regierungen Saudi-Arabiens oder der Vereinigten Arabischen Emirate. Sie könnten mit Ägypten und Jordanien auch wesentliche Teile einer internationalen Schutztruppe stellen, um die Hamas, den Islamischen Dschihad oder deren Reste in Schach zu halten. Eine klassische UN-Mission wie auf dem Balkan verbietet sich schon aus einem simplen Grund: Das Vertrauen Israels in die Vereinten Nationen, zumal in deren Generalsekretär Antonio Guterres, geht gegen Null. Die Bosnien-Methode aber funktioniert nur, wenn sie von beiden Seiten gewollt und akzeptiert wird.

Das größte Hindernis dafür ist bislang mitnichten Benjamin Netanjahu, sondern die Hamas, die im ungünstigsten Fall auch noch nach dem Westjordanland greifen könnte. So gesehen geht Israel nur konsequent vor, wenn es jetzt die Entscheidung sucht. Eine Niederlage der Hamas ist das Fundament, auf dem ein neues Gaza entstehen kann und damit auch das Fundament für eine Zwei-Staaten-Lösung, die im Moment zwar wenig realistisch ist, in Europa aber trotzdem mantraartig beschworen wird. Mit der Hamas ist ein friedliches Nebeneinander von Israelis und Arabern, in welcher Konstellation auch immer, unmöglich.

Somalia zeigt, wie es nicht laufen sollte – Bosnien kann als positives Beispiel dienen

Bosnien hat es inzwischen zum Aspiranten auf einen EU-Beitritt gebracht, auch wenn die Hürden für das kleine Land hoch sind. Der Gazastreifen dagegen ist noch immer eine Geisel der Hamas. Ohne sie hat er eine Perspektive, mit ihr wird es ihm möglicherweise ergehen wie Somalia, wo internationale Truppen in den neunziger Jahren mit den besten Absichten versucht haben, das Land zu befrieden, am Ende aber am Terror und den mächtigen Clans gescheitert sind. Heute ist Somalia ein gefallener Staat - das Gaza von Ostafrika.