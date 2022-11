Das Bürgergeld muss ausgewogener werden

Verkehrte Welt: CDU und CSU kämpfen beim Bürgergeld für den Erhalt einer alten Errungenschaft der SPD. Doch ein Kompromiss bleibt möglich.

Es ist schon paradox: Die Union kämpft beim Bürgergeld im Bundesrat um den Erhalt eines Prinzips, das einst unter einem SPD-Kanzler eingeführt wurde. Arbeitslose sollten durch Fördern, aber auch hartnäckiges Fordern schneller in neue Jobs gebracht werden, das war die Grundidee von Hartz IV.

Weil die Reform zwar Wirtschaft und Beschäftigungsmarkt belebt, der SPD aber in der Gunst bestimmter Wählerschichten geschadet hat, will die rot geführte Bundesregierung sie nun rückabwickeln. Das geplante Bürgergeld soll höher ausfallen und mit weniger Druck verbunden sein. Doch CDU und CSU haben schwere Bedenken und in der Länderkammer auch genügend Gewicht, das Vorhaben zu bremsen. Wer bei der Arbeitssuche nicht kooperiert, soll auch künftig Abzüge hinnehmen müssen, finden sie.

Bürgergeld: Union will nicht auf Sanktionsmöglichkeiten verzichten

Trotz der Diskussion, ob geringe Einkommensunterschiede zwischen arbeitenden Geringverdienern und Bürgergeld-Beziehern den Anreiz zum Arbeiten mindern, ist die Union ja bereit, eine deutliche Erhöhung der Bezüge mitzutragen. Aber auf das Fordern, das die SPD selbst seinerzeit so wichtig fand, wollen die Konservativen eben nicht ganz verzichten. Sie verweisen nicht zu Unrecht auf eine bestimmte Gruppe von Langzeitarbeitslosen, die sich nur schwer wieder in die Berufswelt eingliedern lässt. Zudem besteht die Furcht, dass Anreize zur Zuwanderung in die Sozialsysteme geschaffen werden. Dass in manchen Fällen auch mit Druck wenig zu erreichen ist, kann kein Argument sein, Sanktionsmöglichkeiten weitgehend abzuschaffen.

Nach der Ablehnung des Bürgergelds im Bundesrat ist eine Einigung zwischen den Konfliktparteien aber keineswegs so weit entfernt, wie es zunächst scheint. Über das stärkere Fördern der Arbeitssuchenden herrscht praktisch Konsens, und ein wenig mehr Gewicht auf das Fordern würde das Bürgergeld ausgewogener machen.

