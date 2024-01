Das Bürgergeld steigt zu stark

Man muss vielleicht fair bleiben. Deswegen ein paar kleine Anmerkungen zu Ihren Ausführungen



1.) Die Mietobergrenze in Augsburg liegt bei 500,00 Euro Bruttokaltmiete p.P.. Ja, dafür ist es möglich eine Wohnung zu finden, so eine habe ich auch (Im August angefangen zu suchen, am 01.09.2023 bezogen).

Hierzu verweise ich auf die Website des Jobcenter Augsburg Stadt. Die Heizkosten werden hierbei mit meistens über 2€ je qm angemessenen Wohnraumes angesetzt. Das sind bei den 50 angemessenen Quadratmetern gut und gerne einmal 100,00 Euro mtl. (Ja, bei einer dezentralen Warmwasserversorgung, z.B. Durchlauferhitzer werden andere Kosten angesetzt, dafür gibt es aber auch einen entsprechenden Mehrbedarf nach § 21 SGB II)



Das bedeutet, dass alleine hierüber eben schon 60,00 Euro mehr gezahlt werden als Sie angegeben haben. Bitte beachten Sie aber, dass bei angespanntem Wohnungsmarkt (und nachgewiesenen Bemühungen) eine Minderung der Kosten der Unterkunft im Sinne des zweiten Sozialgesetzbuches nicht möglich ist:

Bedeutet: Wer durch den Wohnungsmarkt keine günstigere Wohnung kriegt, kriegt die Kosten der Unterkunft auch nicht gemindert. Dies ist mittlerweile vor dem BSG ausgekaut worden. Ebenso können durch medizinische und / oder soziale Gründe Umzüge oder Kostenminderungen unzumutbar werden.

Auch geringfügige Überschreitungen werden von den meisten Jobcentern angenommen, da die Umzugsmehrkosten sonst nicht im Rahmen des behördlichen, wirtschaftlichen Handeln sind.



Zusammengefasst müsste ihr erster Absatz lauten:

563,00 Euro + 500,00 Euro + 100,00 Euro

zzgl. Mehrbedarfe / höher anerkannte Kosten

zzgl. Vergünstigungen (min. 18,36 Euro im Monat)



Da bin ich bei einem reinen Netto von 1181,36 € (je nach Heizungsart durchaus auch mehr).



Und jetzt gebe ich Ihnen auch recht - Das ist definitiv nicht viel, aber von Neid kann nicht die Rede sein, wenn ich mich darüber beklage - Ich beklage mich nämlich darüber, dass wir in einem Solidarstaat akzeptieren, dass Menschen komplett und dauerhaft auf Kosten der Allgemeinheit leben und sich dem sogar entziehen können, an der Gesellschaft teilzuhaben. So sieht keine Solidarität aus.

Den Mindestlohn anzuheben, das kann aber auch nicht die Lösung sein, hierbei handelt es sich m.E. um einen Inflationstreiber sondergleichen. Und sollte ein solcher Effekt nicht eintreten ist es umso fataler: Denn Weiterbildung lohnt sich dadurch immer weniger: Der Mehrverdienst durch lange Qualifizierungsetappen lohnt sich schlichtweg nicht mehr. Kann man wunderbar an schulischen Ausbildungsberufen sehen, welche ohnehin eine eher schlechte Bezahlung haben (so zum Beispiel der Ergotherapeut).

Vielmehr müssten wir uns mal in die Ursachenbekämpfung hineinwagen und auch durchaus mehr aktiven Arbeitskampf zulassen und/oder ggfs. sogar fördern.



2.) Die Leistungen von Asylbewerbern sind tatsächlich nennenswert niedriger. Im Beispiel des Alleinstehenden im Jahr 2024 460,00 Euro, also 103,00 Euro geringer



3.) Wessen Vermögen Sie mit 60.000 Euro meinen, weiß ich an der Stelle nicht. Betrachtet man den Alleinstehenden sind es im Bürgergeld 40.000 Euro für die Karenzzeit, ab da 15.000 Euro. Hiervon ausgenommen sind jedoch einige Sachen: Angesparte Beträge aus privilegiertem Einkommen, Wohnimmobilie im angemessenen Bereich, KfZ bis 15.000 Euro (je erwerbsfähigen Leistungsberechtigten).

Damit kommt man durch die Wohnimmobilie sehr schnell in den sechsstelligen Bereich.



4.) Die Überlegung, Wohngeld würde die Kommunen nicht belasten ist nicht ganz korrekt. Ja, es gibt eine Refinanzierung über Bund und Land, aber die Stadt Augsburg muss dennoch die Berechnung und Bereitstellung übernehmen - Durch die von Ihnen angesprochene Wohngeld Plus Reform sind auch mehr kommunale Mitarbeiter gebunden worden. Wieviele weiß ich für Augsburg nicht, jedoch kann ich in etwa einschätzen, dass es hier einige Stellen auf Sachbearbeiterniveau gegeben haben dürfte.



5.) Die Vermutung, dass es doppelt soviele Anspruchsberechtigte geben würde die aus Scham keinen Antrag stellen ist nicht nachvollziehbar. Die empirische Untersuchung dieser Thematik kommt eher auf 33-50 % als die von Ihnen angesprochenen 100 %. Auch, dass es sich hierbei um einen Verzicht aus Scham handelt ist nicht unbedingt nachvollziehbar: Einige Menschen haben schlichtweg nicht die notwendigen Kenntnisse über ihre Ansprüche.



6.) Ja, es gibt viele Menschen die Einschränkungen haben, die sich um Kinder kümmern müssen, aber das sollte uns nicht die Tür verschließen über das Thema reden zu dürfen. Ich bin der Meinung, dass das Bürgergeld viel zu hoch angesetzt ist - Bin aber auch gleichzeitig der Meinung, dass Alleinerziehenden z.B. separat geholfen werden muss. Einfach nur Geld auf das Problem werfen wird nichts bringen, denn irgendwer wird immer jammern.



Mit fehlt in der ganzen Debatte häufig die Ausdifferenzierung, insbesondere dahingehend, dass wir vielleicht keine Symptom- sondern Ursachenforschung und -bekämpfung priorisieren sollten.

So machen wir derzeit nur den Sozialstaat und die Bereitschaft für die Mitbürger einzustehen madig - Und das kann für mich kein gutes Ziel sein.

