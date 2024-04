Das Gesundheitswesen leidet nicht nur am Personalmangel

Der Ärzte- und Pflegekräftemangel droht sich in den nächsten Jahren zu verschärfen. Doch die vorhandenen Ressourcen werden weiter verschwendet. Es braucht einen Mentalitätswechsel.

An den Kaffee- und Stammtischen war die Meinung über die medizinische Versorgungslage im Land bisher eigentlich klar. Es gibt zu wenig Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, nicht genügend Pflegerinnen und Pfleger. Auf einen Termin muss man ewig warten, wenn man überhaupt einen bekommt, weil es an Fachkräften mangelt. Doch nun räumt ein neues Gutachten mit diesen Vorbehalten auf.

Deutschland ist mit Pflegefachpersonal und Hebammen keineswegs unterversorgt, es steht im internationalen Vergleich sogar an der Spitze, ist das überraschende Fazit. Das Problem ist vielmehr, dass die vorhandenen Ressourcen falsch eingesetzt und damit verschwendet werden.

Bundespolitik versagt seit Jahren: Ressourcen werden verschwendet

Dieser neuen Erkenntnis darf nun aber nicht der altbewährte Ruf nach der Bundespolitik folgen. Denn die versagt schon seit vielen Jahren. Gesundheitsminister und Gesundheitsministerinnen kommen, sie gehen, produzieren dazwischen Berge von Beschlussvorlagen. Die Probleme aber bleiben und werden von Jahr zu Jahr wegen der demografischen Entwicklung immer prekärer.

Was helfen könnte, ist Eigeninitiative von Kliniken, Rettungsdiensten, Ärzteschaft und anderen beteiligten Kräften im Gesundheitswesen. Sie können in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Bundesland effektive Kooperationen eingehen, Strukturen straffen und damit am Ende Zeit und Geld sparen. Die Zusammenarbeit von Notrufstellen und ärztlicher Bereitschaft in Berlin ist ein Beispiel dafür, dass so etwas gut funktionieren kann.

Darüber hinaus braucht es einen Mentalitätswechsel in der Bevölkerung. Zu groß ist die Diskrepanz zwischen den ungeheuren Summen, die ins Gesundheitssystem gepumpt werden, und der geringen Wertschätzung für genau dieses System. Viel zu viele Menschen belagern nach Feierabend die Kliniken, weil sie zu bequem oder ungeduldig waren, die Hausarztpraxis um einen Termin zu bitten. Eine Notaufnahmegebühr würde hier übrigens schnell Abhilfe schaffen.

Das Gesundheitswesen wird inzwischen oft wie ein Discounter betrachtet: Man möchte möglichst viel, dafür aber möglichst wenig bezahlen. Und wenn selbst die zweite oder gar noch die dritte Fachmeinung gegen ein neues Kniegelenk spricht, weil schlichtweg die Indikation fehlt, dann geht der Praxismarathon so lange weiter, bis das gewünschte Gutachten endlich auf dem Tisch liegt.

Mehr Wertschätzung für das Personal könnte ebenfalls dabei helfen, das System zu verbessern. In der Coronapandemie etwa wurde den Pflegekräften von Balkonen aus Applaus gespendet. Viele von ihnen warten noch heute auf die damals zugesagten Prämien.