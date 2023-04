Das monströse Urteil gegen Putin-Kritiker Kara-Mursa

Ein Gericht verurteilt den bekannten Regime-Gegner, der bereits zwei Giftanschläge überlebt hat, zu 25 Jahren Straflager. Das ist stalinistisch.

Auch desillusionierte Beobachter sind nach dem monströsen Urteil gegen den russischen Regimekritiker Wladimir Kara-Mursa entsetzt: 25 Jahre Lagerhaft wegen Hochverrats für einen Mann, der sich gegen den russischen Angriffskrieg wendet, der sich nicht damit abfinden will, dass aus seinem Heimatland eine lupenreine Diktatur wird. Damit hofft der Kreml, den nach Alexej Nawalny profiliertesten Gegner des Präsidenten Wladimir Putin endgültig auszuschalten.

Freunde und Verwandte fürchten, dass das Urteil einer Todesstrafe auf Raten für den 41-Jährigen gleichkommt. Kara-Mursa leidet unter den Folgen von zwei Giftattentaten – nach Recherchen von Journalisten waren daran 2015 und 2017 Geheimdienstmitarbeiter beteiligt, die auch an dem Giftanschlag auf Nawalny beteiligt waren. Der Richter, der Kara-Mursa nun nach einem Jahr Untersuchungshaft für ein Vierteljahrhundert ins Straflager schickt, steht übrigens auf einer westlichen Sanktionsliste. Grundlage dafür sind Enthüllungen Kara-Mursas, die dazu führten, dass eine ganze Reihe von russischen Staatsbeamten sanktioniert werden.

So fügt sich alles zu einem niederschmetternden Gesamtbild zusammen: Das Russland im Jahre 2023 geht juristisch schärfer gegen Kritiker vor als die Sowjetunion in der Ära Breschnew, führt erneut einen verbrecherischen Krieg, unterdrückt und tötet. Im Gesicht, das Russland heute zeigt, finden sich immer mehr Züge, die an die Fratze des Stalinismus erinnern.

