Das Oktoberfest wird zum harten Corona-Test

Die Wiesn als Feldversuch: Wie riskant das weltgrößte Volksfest unter Corona und wenn dabei die Pandemiepolitik von einem Extrem ins andere mutiert?

Die Wiesn lebt seit eh und je auch vom Reiz der Gegensätze: Es ist mitunter sogar niedlich, wenn am Vormittag Kindergartengruppen über den Riesenfestplatz flanieren, mit bunten Erkennungszeichen, damit kein Kind im Trubel verloren geht. Sentimental, wenn eine Kapelle im alten Holzkarussell Krinoline, Blasmusik oder Jazz spielt. Auf der anderen Seite mutiert das Spektakel Richtung Sonnenuntergang Maß für Maß zum grenzwertigen Massenbesäufnis, vor dessen Exzessen selbst das Weinzelt nicht gefeit ist, wenn sich Schickeria-Erben gegenseitig mit Champagner aus geschüttelten Tausend-Euro-Riesenflaschen duschen.

Oktoberfest als Superspreader-Event auf offener Weltbühne

Nun darf der Wiesn-Wahnsinn das erste Mal nach zwei Jahren Corona wieder seinen gut zweiwöchigen Lauf nehmen, denn auch die deutsche Pandemie-Politik ist vom Reiz der Gegensätzlichkeit erfasst und fällt von einem Extrem ins andere: von den Überregulierungen, die als 2G, 3G und 2G-Plus in rätselhafter Erinnerung bleiben, bis jetzt zum völlig unkontrollierten größten Volksfest der Welt.

Die Wiesn wird zum Feldversuch, wie viel Risiko nach vielen Wellen Pandemie vertretbar ist. Auf das Ergebnis wird man nicht nur in Bayern und Deutschland schauen. Für Millionen Menschen in fernen Ländern ist „Oktoberfest“ eines der sehr wenigen deutschen Wörter, das sie kennen.

Nicht allen Verantwortlichen ist wohl damit, ein sogenanntes Superspreader-Event im Rausch auf offener Weltbühne zu veranstalten – als größtmöglicher Kontrast der Freiheit zu den Lockdowns in China. Manch anderer in München träumt bereits davon, dass die Wiesn beim Erfolg des Experiments als jenes Ereignis in die Geschichte eingeht, das das Ende der Pandemie markiert: der Tag, an dem Corona zur normalen Krankheit mutiert, mit der jeder Mensch eigenverantwortlich umgehen muss wie mit Grippe, Masern, Mumps & Co.

Oktoberfest wird noch nicht das Ende der Pandemie sein

Doch für eine wirkliche Bilanz wird es auch dann viel zu früh sein, wenn am letzten Wiesn-Abend zum Ausklang „Sierra Madre“ im „Himmel der Bayern“ erklingt. Auch in den vergangenen beiden Jahren dachten viele in Politik und selbst der Virologenzunft nach jedem Sommer, dass nun Corona seinen Schrecken verloren habe.

Umso größer war der Schock, als dann im vergangenen November Intensivpatienten aus Bayern ausgeflogen werden mussten, weil die Notfallmedizin im Freistaat wegen der vielen Corona-Patienten auf einen kaum noch verantwortbaren Zustand zusteuerte.

Wie riskant ist der Oktoberfest-Besuch?

Diese Erfahrung lehrt, das Virus nicht zu unterschätzen. Nicht vor dem kommenden Winter und auch nicht auf dem Oktoberfest. Wenn man sich ein ideales Labor für die Verbreitung und Übertragung von Atemwegsviren ausdenken müsste, wäre man von einem überfüllten Bierzelt, voll mit Massen an alkoholisierten, stundenlang mit Inbrunst singenden und grölenden Menschen aus aller Welt nicht weit entfernt. Infekte namens „Wiesngrippe“ sind Münchnern auch schon seit Jahrzehnten ein Begriff.

Der Unterschied zum vergangenen Jahr sind nicht nur Impfungen, sondern vor allem auch, dass die Omikron-Variante nicht so bedrohlich tief Richtung Lungengewebe dringt wie damals die Delta-Variante. Die allermeisten jungen Bierzeltgäste werden eine Omikron-Infektion aus im schweißgeschwängerten Bierdunst schwebenden Viren überstehen so wie ein paar Maß Bier zu viel. Wer zu Risikogruppen gehört, sollte aber abwägen, ob er nicht einen Bogen um die Partybierzelte macht.

Ansonsten aber sollte man nun allen ein unbeschwertes Oktoberfest nach dem bayerischen Grundsatz „Leben und leben lassen“ gerade in Krisenzeiten gönnen.