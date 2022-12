Das Regime im Iran bricht alle Brücken ab

Der iranische Revolutionsführer Chamenei will die Freiheitsbewegung mit allen Mitteln niederschlagen. Doch er muss dennoch fürchten, alles zu verlieren.

Das iranische Regime bricht die Brücken zu seiner Bevölkerung ab. Die Hinrichtung von zwei Demonstranten, die sich an den regierungsfeindlichen Protesten beteiligt hatten, war nicht das Werk besonders radikaler Richter. Die jungen Männer wurden gehenkt, weil die Regierung in Teheran eine politische Richtungsentscheidung gefällt hat. Revolutionsführer Ali Chamenei will die Protestbewegung niederschlagen – alle Beteuerungen von Regimevertretern, sie wollten den Anliegen der Demonstranten zuhören, sind wertlos. Dasselbe gilt für angebliche Zugeständnisse wie die Ankündigung, die Religionspolizei aufzulösen.

Verliert er am Ende alles? Ajatollah Ali Chamenei, Oberster Führer und geistliches Oberhaupt des Iran, setzt auf eiserne Härte gegen die Protestbewegung. Foto: Iranian Supreme Leaders Office, Zuma Press Wire, dpa

Die Proteste aufhalten wird Chamenei damit kaum. Die Familien und Freunde der Hingerichteten und die Hunderttausenden, die seit September demonstrieren, werden das dem Regime nicht vergessen. Selbst wenn Chamenei die Islamische Republik mit blanker Gewalt gegen das eigene Volk retten kann, wird sie instabil bleiben und sich von Krise zu Krise schleppen. Chamenei fürchtet deshalb völlig zu Recht, alles zu verlieren, wenn die Demonstranten nicht gestoppt werden. Den Moment für begrenzte Reformen etwa in der Kopftuchfrage, mit denen zumindest Teile der Protestbewegung möglicherweise zu besänftigen gewesen wären, hat er längst verpasst.

