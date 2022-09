Der Bund schiebt Bayern in der Energiekrise die Schuld zu – ein Ablenkungsmanöver

Plus Kaum Windräder, keine Stromleitungen: Bayerns Energiekrise sei hausgemacht, heißt es derzeit aus Berlin. Doch damit wird nur von der eigenen Verantwortung abgelenkt.

Bayerns Energiehunger ist riesig: Für sich alleingenommen stünde der Freistaat als Industrieland mit seiner Wirtschaftsleistung auf Platz sieben aller 27 EU-Länder. Schon seit Wochen haben große, mittlere, aber auch kleine Betriebe massive Probleme, ihren Strombedarf zu decken. Anders als Privatleute kaufen viele von ihnen den Strom direkt an der Energiebörse. Doch dort spielen seit Wochen die Kurse verrückt und Preise schießen in horrende Höhen. Wenn nun aus Bayern Politik und Wirtschaft auf die Sorgen vor dem Krisenwinter hinweisen, schallt aus Berlin der Vorwurf zurück: Bayern habe den Ausbau der Windkraft und Stromtrassen bei sich blockiert.