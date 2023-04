Dem großen Schritt für die Kleinen müssen weitere folgen

Die Ampel erweckt den Eindruck, als ob es mit der Einführung der Kindergrundsicherung bereits getan wäre. Die Unterstützung für den Nachwuchs darf damit aber nicht enden.

Auch wenn es da in den letzten Wochen Zweifel gab: Die Kindergrundsicherung ist im Koalitionsvertrag verankert, sie soll wie geplant umgesetzt werden – und sie muss schnell umgesetzt werden. Denn die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass punktuelle Bemühungen, die Lage der Kinder zu verbessern, wenig bis gar nichts gebracht haben. Rund 22 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Menschen leben in Deutschland. Jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. Es fehlt nicht nur am Geld für Kleidung und Schuhe – für Modetrends reicht es schon gar nicht -, die betroffenen Kinder und Jugendlichen können sich auch keinen Streamingdienst leisten, ins Kino oder Theater gehen und all die die anderen Dinge tun, die unter dem Begriff gesellschaftliche Teilhabe subsumiert werden. Wobei gerade das in dieser von Krisen geprägten Zeit wichtiger wäre denn je.

Warum die Liberalen bei der Umsetzung der Kindergrundsicherung auf der Bremse stehen, ist deshalb nicht nachvollziehbar. Der Hinweis von Finanzminister Christian Lindner, das Kindergeld sei doch auf 250 Euro erhöht worden, zieht nicht und ist Familienpolitik aus der Vergangenheit. Denn erstens wird das Kindergeld mit dem Bürgergeld verrechnet. Zweitens geht es auf dem Konto der Eltern ein und kommt im Zweifel nicht bei den Betroffenen an. Das ewige Dilemma, dass staatliches Geld in Einzelfällen nicht dem Nachwuchs, sondern beispielweise dem Zigaretten- und Alkoholkonsum zugutekommt, wird auch die Kindergrundsicherung nicht endgültig auflösen. Sie geht aber, und darin besteht ihr visionärer Charme, über den monetären Aspekt weit hinaus. Möglichst viele der aktuell 150 familienpolitischen Leistungen – wie etwa das Wohngeld, die Kindertagesbetreuung oder die kostenfreie Mitversicherung in der Krankenkasse – sollen gebündelt und von einer einzigen Stelle aus verteilt werden.

Kindergrundsicherung wird nur schleppend umgesetzt

So gut die Idee ist, so ärgerlich ist ihre schleppende Umsetzung. Schon jetzt steht fest, dass das rund zwölf Milliarden Euro teure Projekt in diesem Jahr gar nicht mehr kommen wird. Mit der Umsetzung ist frühestens 2024 zu rechnen und dann auch nur stufenweise. Was die Sache nicht besser macht: Es scheint ein wenig so, als ob Teile der Koalition es bei der abgeschwächten Kindergrundsicherung belassen wollen. Dabei gibt es noch genug zu tun.

So ist der Mangel an Erzieherinnen und Erziehern bereits jetzt groß und er wird weiter wachsen. Selbst wenn die vollzählig da sein sollten, fehlt es an Küchenpersonal. Die Zeit im Kindergarten nützt aber Kindern aus sozial schwächeren Familien am stärksten. Das „Gute-Kita-Gesetz“ ist krachend gescheitert, viele Schulen sind in einem baulich erbarmungswürdigen Zustand. Zu den bekannten Problemen kommen neue hinzu. Die Politik setzt auf mehr Zuwanderung, es werden mit den Facharbeiterinnen und Facharbeitern auch ihre Kinder kommen. Mag sein, dass die Vorurteile gegenüber Fremden grundsätzlich abgenommen haben, punktuell sind sie aber immer noch vorhanden.

Die Idee der gebündelten Förderung aus einer Hand durch die Kindergrundsicherung ist so bestechend einfach wie richtig, sie liegt bei der fleißig arbeitenden Familienministerin Lisa Paus in guten Händen. Die Unterstützung der Kinder darf damit aber nicht enden. So bezahlt die Bundesregierung beispielsweise gut drei Dutzend Beauftragte für Themen wie das Meer, die Kultur oder den Weltraum. Einen Kinderbeauftragten oder eine Kinderbeauftragte hingegen gibt es nicht.