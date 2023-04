Der Cum-Ex-Untersuchungsausschuss ist in Wahrheit ein Olaf-Scholz-Ausschuss

Die Union will mit einem Untersuchungsausschuss im Bundestag den Cum-Ex-Skandal aufarbeiten. Im Fokus: Olaf Scholz. Das ist keine Kleinigkeit, die Union muss größtmögliche Sorgfalt an den Tag legen.

Der zweite Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Steuerskandal um die Warburg-Bank ist in Wahrheit ein Olaf-Scholz-Untersuchungsausschuss. Als initiierende Bundestagsfraktion macht die Union gar keinen Hehl daraus, dass sie in dem Gremium vor allem angeblich noch offene Fragen zur Rolle des heutigen Bundeskanzlers klären will. Hat Scholz als Hamburger Bürgermeister Einfluss genommen? Oder hat er nicht, wie Scholz selber sagt?

Nun ist es keine Kleinigkeit, den Regierungschef einer der weltweit größten Industrienationen vor einen Ausschuss zu stellen, der ähnliche Befugnisse wie ein Gericht hat. CDU und CSU müssen also größtmögliche Sorgfalt und Sensibilität an den Tag legen. Ein Scherbengericht ist schnell veranstaltet, die Folgen für Wirtschaft und Politik indes können lange nachwirken.

Der Kanzler hat es bisher versäumt, aktiv zur Aufklärung des Cum-Ex-Skandals beizutragen

Scholz ist nicht unschuldig an der Entwicklung. Selbst Leute aus der eigenen Koalition räumen ein, dass der SPD-Politiker Nachfragen im Finanzausschuss des Parlaments größtenteils beharrlich aus dem Weg ging und die Freigabe von Protokollen verhinderte. CDU und CSU greifen nun aus purer Not mit dem Untersuchungsausschuss zum nächstschärferen Schwert.

Das übrigens nicht ohne Risiko, denn dessen Spitze kann sich im Laufe der Untersuchung durchaus gegen die eigenen Leute richten. Schließlich sitzt die SPD mit im Ausschuss, und sie wird ihren Kanzler schon zu schützen wissen. Zeugenbefragungen von Ex-Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und anderen Hochkarätern der Union sind denkbar.

Der Kanzler hat es bisher versäumt, aktiv zur Aufklärung des Cum-Ex-Skandals um dubiose Aktiengeschäfte und Steuertricks beizutragen. Vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft fiel er vor allem mit Erinnerungslücken auf. Für Scholz gilt selbstredend die Unschuldsvermutung. Der Hinweis der Union, er selbst sollte das größte Interesse daran haben, reinen Tisch zu machen, weil es um seine Glaubwürdigkeit gehe, ist gleichwohl so falsch nicht.

