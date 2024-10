Der Iran schadet sich mit dem Angriff auf Israel selbst mehr, als er der Hisbollah hilft

Eine Frau geht in einem Erholungsgebiet im Norden Teherans an den im Iran produzierten Raketen und Satellitenträgern vorbei, die in einer Dauerausstellung gezeigt werden. Am Dienstg hat der Iran mit einem Raketenangriff gegen Israel begonnen.

Foto: Vahid Salemi, AP/dpa (Archivbild)