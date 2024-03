Wer die Gründe für das Wirthaussterben nur bei der Politik und der seit 2020 anhaltenden Dauerkrise sucht, greift zu kurz. Wir alle gehen weniger aus – und das nicht erst seit der Pandemie.

Fast 40 Gaststätten pro Tag mussten im vergangenen Jahr deutschlandweit schließen. Die Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um gut 27 Prozent. Die Gründe sind schnell gefunden: Pandemie, Inflation, Fachkräftemangel – eine seit 2020 anhaltende Dauerkrise. Das mag den rapiden Anstieg im vergangenen Jahr erklären. Hinter dem Wirtshaussterben steckt aber auch ein langfristiger, ein kultureller Wandel.

Die Gründe, das Haus zu verlassen, werden weniger

Studien zeigen: Viele Menschen gehen weniger aus als noch vor einigen Jahren. Freunde treffen wir nicht mehr nur im Wirtshaus, sondern auf Facebook, Instagram oder in der WhatsApp-Gruppe. Die Bar oder das Café als Ort des Austauschs hat an Bedeutung verloren, der Stammtisch ist ein Auslaufmodell. Gleichzeitig entwickeln sich unsere Wohnzimmer dank Streamingdiensten, Mediatheken und immer besseren TV-Geräten zu Heimkinos mit einer schier unendlichen Auswahl an Filmen und Serien. Die Gründe, das Haus zu verlassen, werden weniger.

Das alles macht sich schon länger in den Zahlen bemerkbar. Gab es Ende der 90er noch fast 7000 Schankwirtschaften in Bayern, waren es 2010 nur noch etwa 4500. Es wäre zu leicht, die Schuld für geschlossene Bars und Restaurants nur bei der Politik zu suchen. Wir alle tragen eine Mitverantwortung am schleichenden Wirtshaussterben.

