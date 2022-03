Deutschlands Image hat mehr als nur einen Kratzer

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt zu spät zum Nato-Gipfel. Es ist ein Bild mit Symbolcharakter. Die westlichen Partner sind enttäuscht von den Prioritäten, die Deutschland setzt.

Es mag für manche Beobachter nur eine Randnotiz gewesen sein, dass Olaf Scholz zu spät zum Nato-Gipfel erschien und deshalb auf dem Familienfoto der 30 Bündnispartner fehlte. Die Episode aber fasst ein Problem der derzeitigen Bundesregierung zusammen: Es handelt von Prioritäten und betrifft insbesondere die Außenwahrnehmung.

Beim ersten Spitzentreffen des Tages ging es darum, als Westen demonstrativ zusammenzustehen. Man mag die Symbolpolitik als unwichtig kritisieren, während Menschen in der Ukraine sterben. Doch sie spielt neben Aufrüstung und Sanktionen gegen Russland dennoch eine bedeutende Rolle gegen Wladimir Putin, dessen Ziel es ist, die Verbündeten auseinanderzutreiben.

Der Westen setzt ein Zeichen und der Kanzler streitet über Spritpreise

Der Westen also wollte ein Zeichen der Stärke aussenden im Kampf um Frieden und Freiheit mitten in Europa – und der Kanzler kommt zu spät wegen Koalitionsstreitereien um Tankpreise?

Die Botschaft ist miserabel, passt aber ins Bild vieler Kritiker: Wahlweise als heuchlerisch, egoistisch oder arrogant wird Berlin von zahlreichen Menschen derzeit wahrgenommen angesichts der zögerlichen Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands.

Die Bundesregierung reagiert in der Ukraine-Krise nur, statt zu agieren

Keine Rede davon, dass die größte Volkswirtschaft Europas eine Führungsrolle in dieser Krise übernimmt. Vielmehr schaut die Welt zu, wie Berlin seit Wochen nur reagiert statt zu agieren. Und am Ende angesichts des Drucks der internationalen Gemeinschaft meist doch keine andere Wahl hat als sich zu fügen, wie gesehen im Falle von Waffenlieferungen oder bei Nord Stream 2.

Der Imageschaden ist da längst angerichtet. Hinter den Kulissen wüten Vertreter anderer europäischen Staaten zurecht. So viel zur Zeitenwende, die man in Deutschland gerade bejubelt. Derzeit scheint es eher so, als ob sich die großen Worte der Solidarität in Richtung Ukraine allzu schnell im Nebel der Realpolitik auflösen, wenn die Folgen zu teuer werden.