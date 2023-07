Die AfD ist eine Partei ohne politischen Mehrwert

Die AfD zeigt sich auf ihrem Parteitag macht- und selbstbewusst. Über Inhalte verlieren ihre Mitglieder aber kaum ein Wort. Genau da könnten andere Parteien ansetzen.

Die AfD kann angesichts guter Umfragewerte zwar gerade vor Kraft nicht laufen. Das Selbstbewusstsein hat aber durchaus Grenzen. Vor ihrem Magdeburger Parteitag wollte die Bundestagsfraktion der Alternative für Deutschland von der Regierung wissen, ob die Veranstaltung denn wohl von der Bundespolizei, dem Bundeskriminalamt oder anderen Bundesstellen abgesichert werde. Die Anfrage wurde vor dem Hintergrund der Ankündigung massiver Proteste in Magdeburg gestellt und ging offenbar zu spät raus. Eine Antwort lag zu Parteitagsbeginn jedenfalls noch nicht vor. Es entbehrt allerdings nicht der Ironie, dass die Rechtspopulisten von einem Staat geschützt werden möchten, den sie so sehr ablehnen. Vielleicht leisten die etablierten Parteien hierzulande ja doch keine so schlechte Arbeit, wie die AfD es ihren Anhängern immer weismachen möchte.

Für solche Gedanken hat die AfD aber gerade offenbar keine Zeit. Sie ist, so der Slogan ihres Parteitages, „Bereit für mehr“. Noch mehr Prozentpunkte, noch mehr Sitze in Kommunal- und Landesparlamenten, noch mehr Wahlkampfkostenerstattung – die Alternative für Deutschland schwelgt gerade in Allmachtsphantasien. Die Parteivorsitzende Alice Weidel sieht gar einen „Führungsanspruch“. Deutschland, Europa, es kann für die Partei nicht groß genug sein. Warum auch nicht. Denn die anderen Parteien haben der AfD gerade wenig bis gar nichts entgegenzusetzen.

Video: AFP

AfD verspottet Merz nach dessen Annäherungsversuch

AfD verspottet Merz nach dessen Annäherungsversuch

Schlimmer noch: Während SPD, Grüne, FDP, CSU und Linke die Rechtspopulisten ganz klar ablehnen, hat sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ihnen deutlich angenähert. Der Parteitag nahm das in Magdeburg dankbar auf. „Sogar Friedrich Merz will lieber Parteichef der AfD sein“, höhnte der Parteivorsitzende Tino Chrupalla. Merz wird angesichts solcher Äußerungen hoffentlich in sich gehen.

Wenn die AfD tatsächlich „bereit für mehr“ ist, dann könnten die anderen Parteien jetzt nachfragen, was das politisch bedeutet. Im bemerkenswert dünnen Antragsbuch für den Parteitag findet sich kein Antrag zur Finanz- und Steuerpolitik, das Wort „Klima“ taucht nirgendwo auf. Mit der aktuellen Tagespolitik befassen sich lediglich zwei Anträge. Andere Parteien haben da deutlich engagiertere Beiträge und Debatten. Ihnen geht es offenbar viel mehr um Inhalte als der AfD. Diese Inhalte immer wieder darzustellen, sie hervorzuheben und die Leistungen dieses Landes zu würdigen, sollte Antwort auf die AfD sein. Nicht Anbiederei. Dazu darf dann durchaus auch der Hinweis gehören, dass Deutschland über so gut ausgebildete Sicherheitskräfte verfügt, dass auch die AfD nach ihnen verlangt.

