Die Ampel-Koaliton leidet an einem gefährlichen Virus

Wenn im Herbst Corona zurückkommt, träfe die Pandemie auf streitende Politikerinnen und Politiker. Das kann für die Regierung bedrohlich werden.

Es läuft nicht gut für die Ampel. Anfangs dachte das Regierungsbündnis, sich den Streit um die Corona-Politik angesichts großer gemeinsamer Aufbruchprojekte leisten zu können. Doch der Krieg in der Ukraine mit seinen gewaltigen Folgen für die Staatskasse setzt ein riesiges Fragezeichen hinter die Finanzierung vieler Pläne.

Harte Kritik am Bundeskanzler kommt vor allem aus den eigenen Reihen

Zudem spaltet die Frage der Unterstützung der Ukraine die SPD vom Rest der Koalition: Von FDP und Grünen kommt teils härtere Kritik am Kanzler als aus der Opposition. Niederlagen bei drei Landtagswahlen machen die FDP nervös. Die Grünen schmiegen sich in den Ländern zum Verdruss der SPD wie selbstverständlich an die Union.

Längst ist die Ampel vom lähmenden Spalt- und Streit-Virus infiziert. Wenn im Herbst Corona – zurück vom Sommerurlaub – wieder an die Koalitionstür klopfen sollte, träfe die Pandemie auf eine immungeschwächte Koalition.

Die Ampel muss ihre Konflikte professioneller lösen

Für die Ampel wird das gefährlich, wenn sie bis dahin nicht lernt, ihre Konflikte professioneller zu lösen. Doch dass die Minister Karl Lauterbach und Marco Buschmann ausgerechnet in der Corona-Pause öffentlich ein Sommertheater um die Maskenpflicht aufführen, spricht nicht dafür. Schwachstellen, das sollte man nun wissen, stellt die Pandemie unbarmherzig bloß.

