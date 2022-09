Die Gas-Umlage ist gescheitert – jetzt muss Lindner liefern

Der Finanzminister will trotz absehbarer Milliardenkosten die Schuldenbremse wieder anziehen. Rüttelt er jetzt an einem grünen Tabu?

Die Gas-Umlage ist tot – einen Termin für ihr Begräbnis aber hat die Koalition bisher ebenso wenig gefunden wie Ersatz für das Geld, das angeschlagenen Versorgern wie Uniper jetzt fehlt.

Finanzminister Christian Lindner will zwar an der Schuldenbremse festhalten, dann aber bleiben ihm nicht mehr viele Möglichkeiten, um Druck von den Gaspreisen zu nehmen: Er könnte, wie bei den 100 Milliarden für die Zeitenwende in der Bundeswehr, eine Art Schattenhaushalt anlegen oder nach den 60 Milliarden Euro an bislang noch nicht genutzten Krediten greifen, die ursprünglich für den Kampf gegen die Pandemie gedacht waren, jetzt aber in den Klimaschutz fließen sollen.

Gaspreisdeckel statt Klimaschutz könnte die Koalition sprengen

Rein praktisch betrachtet ist das die naheliegendste Lösung, weil Lindner schnell liefern muss – aber eben auch die riskanteste, weil sie die Kraft hätte, die Koalition zu sprengen. Abstriche beim Klimaschutz, gepaart mit längeren Laufzeiten für die letzten Atommeiler: Für die Grünen wäre das ein politischer Offenbarungseid.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung

Nur: Was hilft der schönste Klimafonds, wenn die Energieversorgung im Winter zusammenbricht oder das Gas so teuer wird, dass viele Menschen und Unternehmen es sich nicht mehr leisten können? Diesen ökonomischen Offenbarungseid muss auch ein grüner Wirtschaftsminister verhindern.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch