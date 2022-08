Die Gasumlage darf nicht bleiben

Die Gasumlage ist nicht fair, sondern ein ärgerlicher Fehler aus dem Haus von Wirtschaftsminister Habeck. Es ist Zeit, umzusteuern.

In der Haut der Bundesregierung möchte man derzeit nicht stecken. Die Krise, durch die das Land derzeit steuert, ist deutlich größer, als es bislang in den Köpfen vieler Menschen angekommen ist.

Alle rufen nach Entlastungspaketen, die Zeit drängt. Doch in der Hitze des Gefechts passieren Fehler. Einer der besonders ärgerlichen ist die Gasumlage, entstanden im Haus von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der gilt als einer der beliebtesten Politiker im Land – ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist in Zeiten, in denen es auch um Zusammenhalt und so etwas wie staatsbürgerliche Eigenverantwortung zum Energiesparen geht.

Habeck muss jetzt bei der Gasumlage umsteuern, statt weiterzuwurschteln

Doch dass Verbraucherinnen und Verbraucher hunderte Euro draufzahlen sollen, um mit ihrem Geld Konzerne zu stützen, die sich gut selbst helfen könnten, ist ein Missstand, der korrigiert werden muss. Und da reicht es auch nicht, so wie Habeck an die moralische Pflicht der Wirtschaft zu appellieren.

Fairer wäre gewesen, notleidende Firmen (und nur die) durch staatliche Gelder sehr gezielt zu stützen. So würde die Last dieser Energiekrise von der Allgemeinheit geschultert und nicht nur von Gas-Heizern. Es ist Zeit, umzusteuern.

