Die Gefahr für Deutschland heißt Putin, nicht Merz

Für seine Verhältnisse war der Kanzler deutlich. Putins Angriff mit einer neuen Mittelstreckenrakete sei „eine furchtbare Eskalation“, intonierte Olaf Scholz zuletzt mit tiefer Stimme beim Treff mit SPD-Lokalpolitikern. Umso wichtiger sei nun eine „klare Linie“. Nur mit der SPD werde es keine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geben. Und, so der Kanzler weiter, nur die SPD stelle sicher, dass die Ukraine deutsche Waffen nicht zum Beschuss russischen Territoriums einsetzen könne. Am Samstag legte Wahlkämpfer Scholz nochmal nach. „Mit der Sicherheit Deutschlands spielt man nicht Russisch Roulette“, rief er den Genossen zu.

Russlands Präsident Wladimir Putin senkt öffentlichkeitswirksam die Einsatzschwelle für Atomwaffen - und Scholz startet seinen Wahlkampf als SPD-Friedenskanzler. Der Russe führt längst eine Art Krieg gegen Europa, er lässt Kreml-Kritiker vergiften, schickt Spionageschiffe in die Nordsee, versucht Wahlkämpfe zu beeinflussen. Bruno Kahl, der Chef des Bundesnachrichtendienstes, warnt bereits, dass Putin bald die Beistandsgarantie des Nato-Vertrages testen könnte. Und Scholz? Sendet ein Signal der Schwäche. Mit Blick auf die Erfolgschancen der SPD bei der Bundestagswahl mag das womöglich Sinn machen, außenpolitisch aber spielt der Kanzler und sonst niemand - „Russisches Roulette“.

Scholz geht es darum, seinen CDU-Kontrahenten ins Abseits zu drängen

Sicher, Umfragen zeigen, dass viele Bürgerinnen und Bürger befürchten, Deutschland könnte immer tiefer in Putins Krieg mit der Ukraine hineingezogen werden. Diese Sorgen muss die Politik ernst nehmen. Scholz aber geht es vor allem darum, seinen CDU-Kontrahenten ins Abseits zu drängen. Motto: Um die schwierige Nachbarschaft zum revisionistischen Russenreich zu managen, dafür brauche es einen erfahrenen Mann wie ihn. Und nicht den Heißsporn Friedrich Merz, der mal gegen Paschas poltert, mal gegen Migranten, ein Mann mit kurzer Lunte also, einer, der emotional leicht zu triggern ist. So einer, das will Scholz den Deutschen einflüstern, so einer ist ein Sicherheitsrisiko. „In Fragen von Krieg und Frieden braucht es keinen unberechenbaren Oppositionsführer, sondern einen kühlen Kopf“, verbreitete der Kanzler am Samstag auf „X“. Das zarte Wort Frieden, so schreibt die „Zeit“ zutreffend, wird bei Scholz zum politischen Kampfbegriff.

Der Kanzler sollte dieses durchschaubare Spiel umgehend beenden. Die Gefahr für Deutschlands Sicherheit heißt Wladimir Putin und nicht Friedrich Merz. Statt seinen Wettbewerber vorzuführen, sollte Scholz lieber den Schulterschluss mit der Union suchen – von der Frage, wie die Bundeswehr wieder „kriegstüchtig“ wird (Boris Pistorius) bis zur Reaktion auf Putins Drohungen. Immerhin: Ende Januar, mitten im deutschen Winterwahlkampf, übernimmt Donald Trump die Macht in den USA. Nach allem, was man weiß, will er sich nicht nur die Waffenlieferungen der USA an die Ukraine von den Europäern auf Dollar und Cent bezahlen lassen. Aus Sicht von Trumps Leuten ist auch klar, wessen Soldaten eine mögliche Waffenstillstandslinie zwischen Ukrainern und Russen sichern sollten – die der Europäer. Es ist nicht allzu gewagt zu behaupten, dass die deutsche Politik derzeit völlig planlos ist, wie sie solchen Forderungen begegnen soll.

Scholz will reüssieren wie einst Gerhard Schröder, der 2002 auch durch seine Opposition gegen den Irakkrieg die Wahl für sich entschied. Doch damals ging es um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen einen zugegeben finsteren Diktator, und nicht um die Unterstützung eines überfallenen Landes in Deutschlands unmittelbarer Nachbarschaft. Besser wäre, Scholz würde sich Helmut Schmidt zum Vorbild nehmen, der die Nachrüstung mit Mittelstreckenraketen durchsetzte, obwohl die Mehrheit der damals noch zahlreichen SPD-Wähler dagegen war.

Wenn es um die Sicherheit des Landes geht, hört der Wahlkampf auf.