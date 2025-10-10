Die hohen Preise schaden dem Vertrauen in die Regierung

Wenn sich Politik an den Alltagsproblemen der Bürger orientieren würde, hätten die hohen Lebensmittelpreise das Wahlkampfthema schlechthin sein müssen. Ja, alles wird teurer. Und überhaupt diese Inflation. Aber an der Kasse im Supermarkt werden die Menschen so direkt wie nirgends sonst damit konfrontiert. Für viele Familien bedeutet die Teuerung Verzicht. Der Einkaufswagen bleibt halbvoll. Umfragen belegen, dass immer mehr Kundinnen und Kunden auf Sonderangebote achten, um die gestiegenen Preise zu kompensieren.

Merz hatte eine Senkung der Mehrwertsteuer angekündigt

Sie spüren, dass sie immer weniger bekommen für ihr Geld. Friedrich Merz hatte deshalb noch Anfang des Jahres angekündigt, die Mehrwertsteuer auf alle Lebensmittel zu senken. Momentan herrscht da ein ziemliches Durcheinander. Doch der Blick in die leere Haushaltskasse hat den Kanzler offenbar davon abgebracht. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist nicht mehr die Rede davon. Obwohl auch die Sozialdemokraten ein Interesse daran haben sollten, Menschen zu unterstützen, die mit wenig Budget auskommen müssen.

Regierung setzt finanzielle Prioritäten woanders

Stattdessen gibt es einen Investitionsbooster für die Wirtschaft und Sondervermögen für Infrastruktur und Verteidigung. Alles nachvollziehbar. Ohne Wachstum wackeln Jobs und dem Staat fehlt erst recht Geld. Die Infrastruktur hat man viel zu lange bröckeln lassen. Und ohne Sicherheit ist alles nichts.

Aber Politik ist immer eine Frage von Prioritäten. Und was die Menschen am meisten umtreibt, sollte Priorität haben. Andernfalls trauen sie der Politik nicht mehr zu, ihre Probleme zu lösen. Und dieser Preis wäre zu hoch.