Die Inflationsrate sinkt: Ein Lichtblick am Konjunkturhimmel

Die Inflationsrate sinkt deutlicher als erwartet. Die Gefahr einer weiteren Zinserhöhung aber ist damit noch nicht gebannt.

Die Wirtschaft auf Talfahrt - und die Inflation auch? Deutlicher als erwartet ist die Preissteigerungsrate im September gesunken, was natürlich vor allem ein Verdienst der Europäischen Zentralbank ist, die mit ihrer Zinspolitik das Geld wieder teurer gemacht hat. Ein weiterer Aspekt allerdings wird gerne übersehen: Mit dem Neun-Euro-Ticket hat die Bundesregierung von Juni bis August vergangenen Jahres das Preisniveau insgesamt spürbar gedrückt – entsprechend hoch fielen die Steigerungsraten dafür in den Monaten Juni bis August 2023 aus, in denen das Bus- und Bahnfahren wieder teurer war.

Die aktuelle Rate von 4,5 Prozent ist so gesehen die bislang ehrlichste, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht betrachtet allerdings noch immer viel zu hoch. Ökonomisch vernünftig sind Preissteigerungen von zwei Prozent im Jahr oder knapp darunter. Im Moment allerdings steigen vor allem die Preise für Lebensmittel und Energie noch zu stark, um wieder auf solche Werte zu kommen. Die Gefahr, dass die Zentralbank die Leitzinsen noch einmal anhebt, ist also noch nicht gebannt. Nach einer ganzen Serie von nach unten korrigierten Konjunkturprognosen sind die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes aber immerhin ein kleiner Lichtblick.

