Die kostbare Feuerpause in Gaza ist kein Ende des Blutvergießens

Wenn die Waffen schweigen, muss alles getan werden, dass Geiseln gerettet und Zivilisten in Gaza versorgt werden. Doch wenn eines Tages der Krieg endet, wird mehr zu tun sein.

Möglichst viele Geiseln aus den Händen der Hamas-Terroristen retten, möglichst viele Menschen in Gaza mit dem Nötigsten zum Überleben versorgen – das sind die humanitären Ziele, die in der anstehenden Waffenruhe absolute Priorität haben müssen. Die kostbare Atempause ist kein Ende des Blutvergießens.

Benjamin Netanjahu hat der Waffenruhe zugestimmt, weil der Druck durch Angehörige der Geiseln und der Öffentlichkeit, endlich zu verhandeln, um die Verschleppten freizubekommen, zu stark wurde. Bei vielen Israelis hat der Chef der mit Wirrköpfen und Fanatikern durchsetzten Regierung ohnehin keinen Kredit mehr. Zumal er nicht in der Lage war, seine Landsleute zu schützen. Rechte Gegner des Regierungschefs demonstrierten hingegen gegen die Feuerpause. Ihr Argument: Sie lasse der Hamas Zeit, sich zu reorganisieren, gefährde die Vernichtung der Terroreinheit.

Nötig sind Ideen für die Zeit nach dem Krieg

Doch die Zweifel daran, ob allein damit die Sicherheit Israels langfristig garantiert werden kann, wachsen. Nötig sind Ideen für die Zeit nach dem Krieg. Von Netanjahu ist in dieser Hinsicht nichts zu erwarten, wie er in den letzten Jahren bewiesen hat. Ein "Weiter so", also ein bloßes Einhegen der Nahost-Dauerkrise, führt in die nächste Katastrophe.

