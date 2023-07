Die Mehrheit der Bevölkerung gibt es gar nicht

Warum man Politikern misstrauen sollte, die ständig für sich in Anspruch nehmen, für die Mehrheit zu sprechen.

Was die Mehrheit der Menschen in diesem Land will, ist Hubert Aiwanger offenbar ziemlich egal. Obwohl Umfragen belegen, dass hier eindeutig Politik gegen den Willen der Bevölkerung gemacht wird, bleibt die selbst ernannte Stimme der schweigenden Mehrheit stur bei seiner Minderheitenmeinung.

Da sprechen sich also seit Jahren deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger für ein Tempolimit auf Autobahnen aus als dagegen und trotzdem beharrt der bayerische Wirtschaftsminister darauf, dass er auch mal das Gaspedal durchtreten will, wenn es pressiert. Müsste man nicht dringend mal diese Demokratie zurückholen?

Selbst Hubert Aiwanger stellt sich mal gegen die Mehrheit

Zugegeben, das war polemisch. Da die Zuspitzung zu den bevorzugten Stilmitteln des stellvertretenden Ministerpräsidenten zählt, wird er das sicher mit Humor nehmen. Aber im Ernst: Der Zustand der Demokratie lässt sich selbstverständlich nicht an einzelnen Themen messen. Denn die in diesen Tagen rauf- und runterzitierte und zur ultimativen Referenzgröße überhöhte vermeintliche Mehrheit der Bevölkerung gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Genau deshalb kann Hubert Aiwanger ja auch gleichzeitig zur Mehrheit gehören, die ein Problem mit dem Heizungsgesetz der Bundesregierung hat, und zur Minderheit, die ein Tempolimit ablehnt.

Das Problem in fast allen politischen Debatten, die gerade geführt werden, ist nur, dass Leute wie Aiwanger, aber auch CSU-Wahlkämpfer oder AfD-Stimmungsmacher unterstellen, eine laute Minderheit bestimme den Kurs in diesem Land – gegen den erklärten Willen der schweigenden Mehrheit. Oder, noch schlimmer, es werde sogar bewusst gegen das Volk regiert. Das ist nicht nur Unsinn, sondern schürt auch in unverantwortlicher Weise Politikverdrossenheit und Misstrauen in unserer Demokratie, in der eben nicht die regieren, die am lautesten sind, sondern jene, die gewählt werden.

Populismus ist, wenn man allen Leuten das sagt, was sie gerade hören wollen, sich also immer der jeweiligen Mehrheit anschließt, ohne sich darum zu kümmern, ob das am Ende auch alles zusammenpasst. Politik als immerwährende Bierzeltrede, berauscht vom Szenenapplaus. Es ist ja auch kein Zufall, dass sich Politikerinnen und Politiker nur dann auf eine gefühlte oder von Umfragen ermittelte Mehrheit der Bevölkerung berufen, wenn es ihnen in den Kram passt. Siehe Aiwanger und das Tempolimit.

Politik sollte eben mehr sein als das Werben um Schulterklopfen und Likes auf Facebook. Oder, um mit dem einstigen Bundespräsidenten Walter Scheel zu sprechen: "Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen."

Demokratie bedeutet immer, auch Kompromisse zu akzeptieren

Es gehört zum Wesen einer Demokratie, dass man nie mit allem einverstanden ist, was Regierungen tun. Kaum jemand findet doch sämtliche Positionen der Partei perfekt, in der er Mitglied ist oder die er gewählt hat. Wenn dann noch in Koalitionen ungleiche Partner zusammenfinden müssen, geht es allenfalls um möglichst große Schnittmengen. Es geht darum, Kompromisse zu finden und zu akzeptieren, dass man nicht alles durchsetzen kann, was man selbst für richtig hält.

Die entscheidende Mehrheit in einer Demokratie ist nicht die gefühlte, nicht die schweigende oder die laute, sondern die Mehrheit in den gewählten Parlamenten – und über die kann jeder mitbestimmen.