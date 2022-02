Die Nato allein wird Putin nicht dauerhaft abschrecken

Im Ukraine-Krieg richten Staats- und Regierungschefs wie Olaf Scholz den Blick auf das Militärbündnis und lenken so vom Versagen in der Europapolitik ab.

Es war, auch wenn er anders gemeint war, einer der Schlüsselsätze in der Fernsehansprache des Bundeskanzlers. „Deutschland und seine Verbündeten wissen sich zu schützen“, erklärte Olaf Scholz mit ernster Miene. Russische Panzer und Truppen waren da in die Ukraine eingerückt, Dutzende Menschen sind seitdem gestorben. Wäre die Ukraine bereits in den Kreis der „Verbündeten“ aufgenommen worden – also den Nato-Verbündeten, von denen Scholz sprach – gäbe es dort jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Krieg. Das ist die bittere Wahrheit. Doch die Nato allein ist nicht die Antwort auf die russische Aggression.

Als Olaf Scholz vergangene Woche beim russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Gast war, nahm er dem Präsidenten bezüglich der Militärallianz die womöglich letzten Zweifel. Eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine stehe doch gar nicht zu Debatte, bekräftigte er. Der SPD-Politiker hielt das für ein gutes Argument, wollte damit einen Kritikpunkt der Russen entschärfen, die sich gegen einen Beitritt zum Militärbündnis aussprechen. Tatsächlich betonierte er aber einen Pfad, den schon seine Vorgängerin auswalzte.

Die Ukraine wurde alleine gelassen

Angela Merkel ( CDU) hatte einen möglichen Nato-Beitritt bewusst nie mit einem Datum versehen und stellte sich mehrfach gegen eine schnelle Aufnahme. Den Ukrainern ist da beispielsweise der Nato-Gipfel 2008 in schlechter Erinnerung. Zusammen mit dem damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy plädierte sie dafür, sich Zeit zu lassen. Die Reaktion in Kiew kam prompt und war nachvollziehbar: Russland habe es von Deutschland und Frankreich nun schwarz auf weiß, dass die westliche Militärallianz die Ukraine nicht schützen würde.

Dass die Ukraine noch nicht Nato-Mitglied ist und auch nicht der Europäischen Union angehört, hat aus Sicht der Regierenden gute Gründe. Das Land ist im internationalen Vergleich kein Musterknabe. Immer wieder gibt es Berichte über staatliche Übergriffe und Korruption. Die Hoffnungen auf Besserung, die mit dem Sieg von Präsident Wolodymyr Selenskyj über Petro Poroschenko verbunden waren, erfüllten sich nicht. Eine Resolution des EU-Parlaments vom Februar letzten Jahres liest sich wie die Bestandsaufnahme eines Schurkenstaates. Vom allmächtigen Einfluss der Oligarchen auf den Staat ist da die Rede, von Übergriffen auf Homosexuelle, Gewalt gegen Medienschaffende und vieles mehr. Schafft ihr erst einmal Ordnung in der Ukraine, dann dürft ihr euch unserem Sicherheitsverbund in EU und Nato anschließen, schlussfolgerte die Politik in Berlin, Paris, Washington daraus.

Putin war seit der Annexion der Krim zum Krieg bereit

Obwohl seit der Annexion der Krim 2014 eigentlich klar war, dass Putin zum Krieg bereit ist, beließen es die Bundesregierung und der gesamte Westen dabei: Erst kommt die innere Ordnung, dann die äußere Sicherheit. Ein ebenso gefährlicher wie grundfalscher Gedanke, wie sich jetzt zeigt. Die Ukraine wurde alleine gelassen, dabei hätte es gerade Deutschland besser wissen müssen. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten gefestigte demokratische Strukturen hierzulande nur gedeihen, weil die Sicherheitsfrage geklärt war.

Dem Versagen müssen jetzt wenigstens die richtigen Lehren folgen und dies vor allem in der Europäischen Union. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP) war bisher geprägt von der Uneinigkeit im Umgang mit Russland, von Gemeinsamkeit keine Spur. Ziel muss es sein, sich als Einheit zu präsentieren. Denn Putin ist zwar größenwahnsinnig, das zeigt er gerade überdeutlich. Er wird aber kaum eine Auseinandersetzung mit einem Nato-Staat anfangen. Und erst recht nicht wird er sich mit jemandem anlegen, der noch dazu geeinte – und militärisch starke – EU-Verbündete im Rücken hat.

