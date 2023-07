Die Neuregelung der Sterbehilfe muss in Ruhe beschlossen werden

Es ist gut möglich, dass beide Anträge zur Sterbehilfe im Bundestag scheitern. Das sensible Thema unter Zeitdruck zu behandeln ist ein Fehler und unnötig.

Es gibt Dinge, die müssen von der Politik schnell entschieden werden. Die Bankenkrise oder die Corona-Pandemie beispielsweise erforderten Beschlüsse, die keinen Aufschub duldeten. Dann gibt es Entscheidungen, bei denen keine Eilbedürftigkeit besteht. Das Heizungsgesetz ist so ein Fall. Vor allem muss sich die Ampel-Koalition fragen lassen, warum sie bei der Reform der Sterbehilfe so viel Druck macht. Es gibt keinen Grund, dass SPD, Grüne und FDP das Thema unbedingt noch in dieser Woche in zweiter und dritter Lesung abschließen wollen.

Die Debatte um Sterbehilfe muss mit genügend Zeit geführt werden

Die Sterbehilfe berührt die innersten Befindlichkeiten eines jeden Menschen. Darüber zu diskutieren, ist eine Zumutung für die Gesellschaft. Diese ist so notwendig wie aushaltbar, muss aber mit genügend Zeit geführt werden.

Das bedeutet nicht, dass eine Entscheidung auf die lange Bank geschoben werden kann. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits im Jahr 2020 eine Regelung gefordert, schon deshalb drängt die Zeit. Vor allem aber brauchen die Menschen und beteiligten Institutionen Klarheit.

Die bekommen sie dann, wenn das Parlament als Gesetzgeber ein überzeugendes Votum abgibt. Nicht ausgeschlossen jedoch, dass beide Vorschläge scheitern. Das wäre kein gutes Signal. Auch deshalb sollte die Ampel der Sache mehr Raum geben.

